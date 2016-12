Un 2016 horrible y un 2017 que pinta negro

Hablaba hace unos días con un amigo sobre cómo en cuestión de meses se han cargado la ilusión. Porque si algo hay bonito en el fútbol es la ilusión. Sentirse identificado con el equipo de tus amores, y soñar. Soñar mucho y muy alto, hasta que el infinito nos diga basta y nos pongamos respondones. Hoy que es 22 de diciembre, es bueno recalcar lo bonito que echar la imaginación a volar, aunque para los aficionados del Granada hace ya bastante tiempo que su equipo solo sirve para tener pesadillas. De la ilusión, ni la sombra.

Qué tiempos aquellos en los que ‘matábamos’ a Quique Pina por equis o hache decisión. Ahora se le echa de menos más que nunca. Cuánto de verdad aquello de que no sabemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. En el momento en el que Pozzo vendió el Granada, creo que nadie éramos realmente conscientes de las consecuencias de aquel movimiento comercial que se ha cargado una institución deportiva con ocho décadas de vida. Los que veis el vaso medio lleno diréis que la tempranera eliminación de Copa es buena para centrarse en lo realmente importante, que es comenzar a sumar puntos para salir del pozo y pelear por la permanencia hasta la última jornada.

Siento no compartir esa visión tan positiva. Para mí, no es cuestión solo de resultados que son nefastos en esta primera mitad de la temporada. Es mucho más. Hoy el club ha comunicado el despido a David Navarro, gerente deportivo y delegado del primer equipo, y Javier Rufete, jefe de prensa. Dos históricos del club en los últimos años, dos señores de los pies a la cabeza en los que ahora los nuevos propietarios ya no confían. Y si no fuera así, da igual. El caso es quemar todo lo que huela a etapa añeja. Sinceramente, irse de frente hacia Segunda no me parece el mayor de los dramas. Un club a la deriva, sin identidad ni rumbo, sí. Y mucho. 2016 ha sido horrible.