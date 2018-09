“Si los pensionistas no luchamos, no saldremos de esta situación” | Vídeo y galería

El anterior Gobierno de Mariano Rajoy ya anunció, antes de abandonar La Moncloa, que las pensiones para los jubilados españoles subirían o, por lo menos, así quedó reflejado en los Presupuestos Generales.

Si no puedes ver el vídeo haz clic aquí

Con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, esa subida anunciada aún no se ha hecho efectiva. En concreto, las pensiones públicas subirían un 1,6% en 2018, que es la estimación del IPC para este año y las más bajas lo harían incluso más. Este aumento tendrá carácter retroactivo y se aplicará como si hubiese estado vigente desde el 1 de enero.

Mientras tanto, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones sigue convocando movilizaciones en Granada. “Entendemos que si no se hace una reforma fiscal que haga pagar a las rentas, esto no tiene solución”, ha subrayado Carmen Pons, portavoz Plataforma Defensa de las Pensiones de Granada.

Además, desde Granada, la plataforma pide que el Gobierno les reciba como un interlocutor válido, ya que son ellos los que sufren el problema. “La ministra no nos ha recibido, por lo que estaremos aquí cada lunes hasta que esto se soluciones”.

En la primera concentración tras la llegada de las vacaciones se han podido ver alrededor de 50 personas, por lo que desde la plataforma se ha querido hacer un llamamiento. “Llamamos a los pensionistas de Granada para que se movilicen. La lucha es el camino, sino no nos van a escuchar. Con esta limosna que nos han dado no saldremos de esta situación. Si los pensionistas no luchamos no saldremos de esta situación”, ha finalizado Pons.