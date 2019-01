“Queremos que Teo salga de la cárcel de su cuerpo” | Vídeo

Que Teófilo Rodríguez sea “una persona normal” y “salga de la cárcel de su cuerpo”. Ese es el objetivo del doctor Carlos Ballesta López y del equipo médico que dirige en el Hospital Inmaculada, los encargados de realizar las pruebas preoperatorias y la posterior cirugía al joven valenciano de 34 años que sufre obesidad mórbida. Teo Rodríguez pesaba 385 kilos y, tras cuatro meses de dieta, pesa ahora 253 kilos. Su sueño es “montar en bici e ir a una piscina pública”, algo que “nunca” ha hecho en su vida y “salir a hacer deporte y al cine”. Teo quiere verse como Juan Manuel Heredia, otro paciente con obesidad mórbida que se operó hace dos años y medio cuando pesaba 307 kilos. Juan Manuel ahora pesa 96 kilos. El andaluz apoya a Teo en uno de los momentos más importantes, el que cambiará su vida.

Teo Rodríguez llega al Hospital Inmaculada de Granada tras perder las esperanzas de poder ser operado en el Hospital de Manises. “He estado toda la vida obeso y las soluciones que me han dado siempre han sido fracasos. Me decían que tenían que bajar muchos kilos y que la lista de espera era alta. Ahora estoy esperanzado y se lo agradezco al doctor Carlos Balleta”, ha comentado Teo en la rueda de prensa en la que se ha informado de las pruebas preoperatorias a las que se somete para planificar la cirugía.

El doctor Ballesta se ha comprometido a intervenir a Teo para “intentar solucionar su severo problema” por el compromiso con la persona que le dio a conocer el caso del valenciano, una periodista de Mallorca operada también por él. Se trata de una cirugía “compleja” ya que la obesidad mórbida es “una enfermedad multifactorial, que afecta a todos los órganos”. Teo se someterá a “un bypass gástrico de asa larga” y también a “una extirpación de la vesícula, ya que tiene piedras” y deben hacérsela “para evitar que éstas pasen a la bilis y se produzca una enfermedad grave como es la pancreatitis”, según ha explicado el doctor. Teo se ha sometido ya a un estudio “muy exhaustivo” antes de planificar la cirugía.

Teo estuvo ingresado en el Hospital de Manises “con un severo problema de corazón y por tener el nivel de oxígeno en sangre bajo (57%) lo que le provocaba tener que respirar con una máquina de oxígeno”, como ha explicado el doctor Ballesta. A pesar de ese problema cardiológico y el del hígado graso con piedras, Teo es “un paciente candidato para cirugía”. Las pruebas preoperatorias “durarán unas 48 horas y, una vez recopilados y analizados todos los datos, se dará el ok para la cirugía, que se puede programar en dos semanas”. “Estamos a la espera de un tema burocrático, pero para el 14 ó 15 de febrero podría estar operado”, ha indicado el doctor Ballesta. La operación “suele durar hora y media”, pero lo más importante para el doctor no es el tiempo sino “que salga bien”.

La compleja operación será sufragada por la Comunidad Valenciana, ya que ha pedido el presupuesto de la intervención, como ha indicado el doctor Ballesta, quien también ha dicho que él va a operar y no cobra porque se lo prometió a la periodista de Mallorca que le dio a conocer el caso de Teo. “Y lo voy a cumplir”, ha aseverado. Una vez operado, Teo podrá empezar a hacer “vida normal” poco a poco y, a los diez días, le serán retirados los puntos. “Al mes podrá comer normal, sin dieta, y hacer ejercicio físico. En un año y medio habrá perdido 100 kilos y pico”, ha indicado el doctor. “Espero que la insuficiencia respiratoria desaparezca y que su hígado se transforme en normal. Espero salud y que Teo sea una persona sana”, ha apuntado.

Juan Manuel Heredia, que fue el hombre más obeso de España, ha acompañado a Teo en la rueda de prensa para transmitirle su apoyo tras pasar por una situación similar. Juan Manuel ha recordado que en los momentos antes de ir al quirófano se pasan “muchos nervios” y que después “lo pasas mal y bien, pero tiene recompensa”. “Ahora Teo puede andar y antes no. Eso ya es un logro. Yo pesaba 307 kilos y, ahora, 96. Me operé hace dos años y medio y hoy me he podido poner mi primer traje. Ahora no me pierdo ni una. Mi hobby es el deporte, hago dieta, pero me la salto los domingos. Puedo conducir, ir al parque, hacer natación…”, ha comentado. Juan Manuel está muy contento, ha aprendido “a comer sano” y solamente está pendiente de dos operaciones más “para quitar los colgajos de piel de los brazos y de las piernas”, pues los del abdomen ya se los quitó. Su vida cambió y mejoró radicalmente desde su operación de obesidad y ahora espera que también la de Teo, al que está “apoyándolo en todo”.

