Padbol, un deporte minoritario que se puede practicar en Granada | Vídeo

Los amantes del deporte en Granada están de enhorabuena ya que pueden practicar uno nuevo y minoritario que, para algunos, es aún desconocido. Se trata del padbol, un deporte con acento argentino que fusiona el pádel y el fútbol. Esta nueva disciplina deportiva, que se juega por parejas en una pista cerrada, ha llegado a Granada con la instalación de las primeras pistas en Padbol Granada One, en Churriana de la Vega.

El padbol lo ideó el argentino Gustavo Miguens, hace diez años, quien trató de darle más dinamismo al popular fútbol – tenis. “Es un deporte en el que juegan dos contra dos y es muy divertido ya que, al tener las paredes, es muy dinámico porque el balón no para de moverse en todo el rato”, asegura a GranadaDigital Cristian Saez, el encargado de Padbol Granada One.

Desde pequeño, Cristian Saez es un enamorado del deporte y del fútbol en particular. Siempre ha estado con una pelota en sus pies, ya fuera en el patio de su casa, en la calle… “Jugaba con las paredes en el patio, rompiéndole macetas a mi madre, y también en la calle, donde colaba el balón en los tejados y esperaba a que cayera”, recuerda. “Este juego era una idea que yo tenía desde siempre, pero no sabía que este deporte existía. Empecé a investigar un poco, vi que existía y me puse en contacto con Padbol España”, cuenta a GranadaDigital sobre cómo surgió la idea de poner en marcha las pistas para la práctica de este nuevo deporte, que funcionan desde principios del mes de diciembre.

El padbol se juega en unas pistas, divididas transversalmente por una red, que “cuentan con paredes de vidrio templado y el suelo está diseñado para evitar lesiones, para que el pie se deslice y no se quede anclado”. “Eso hace que el balón bote más y que el juego sea más divertido”, añade Cristian Saez. La pelota “no es ni de fútbol sala ni de fútbol, sino que tiene un diseño especial para que bote y no haga daño al darle de cabeza”, además de “darle continuidad al juego”.

Las reglas del padbol son una mezcla de las del pádel, el fútbol y el tenis. “Lo que hace al deporte más interesante aún es que no se puede devolver a la primera, tienes que intentar siempre jugar con tu compañero para recibir, colocar y rematar, un poco como el voleibol”, indica Cristian Saez. La puntuación es la misma que la del tenis, es decir, los partidos se disputan al mejor de tres sets, pudiendo efectuarse como máximo al mejor de cinco sets, y se puntúa 15, 30, 40, iguales, juego, tie break, set.

En Granada “hay mucha afición tanto al fútbol como al pádel”, por lo que el padbol puede ser un deporte “interesante” y puede ganar muchos adeptos. De hecho, en España sigue aumentado el número de personas que lo practican y cuenta con los campeones del mundo de esta disciplina deportiva. La pareja formada por Eleazar Ocaña y Toni Palacios ganaron en 2013 el primer Mundial de Padbol. Juanmi Hernández y Juan Alberto Ramón conquistaron el segundo Mundial de Padbol un año más tarde y Juanal Ramón, Juanmi Hernández y Migue Barcelón se hicieron con la tercera Copa Mundial de Padbol en 2016.

Niños, jóvenes, adultos… Todos pueden practicar padbol ya que no requiere recorrer distancias muy largas. Es un deporte muy dinámico y entretenido en el que hay que estar muy activo ya que el contacto con la pelota es continuo. “El padbol ayuda a mejorar mucho la calidad del juego porque hay mucho contacto con el interior del pie y mucha movilidad. Todo eso hace que mejore mucho la técnica del futbolista”, destaca Cristian Saez.

Para dar a conocer este nuevo deporte, Padbol Granada One tiene previsto realizar un torneo de inauguración el próximo 12 de enero en sus instalaciones. El reto de Cristian es conseguir que el padbol sea cada vez más conocido en la provincia granadina para luego “poder participar en el Spain Pandbol Tour”, la liga oficial de padbol en nuestro país. Los amantes de este deporte, que aún no está federado, sueñan con que crezca y, en un futuro, sea un deporte competitivo a nivel nacional y mundial.