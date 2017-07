Oltra: “A la afición le pido que olvide rápido lo anterior. Esto es un proyecto nuevo”

La corriente de aire que se respira al llegar a la Ciudad Deportiva del Granada CF ha cambiado y mucho respecto a la temporada pasada. Con un lavado de cara importante, el conjunto rojiblanco está renaciendo mirando a la temporada 2017-2018.

Mucho que ver en este cambio tan drástico tiene el protagonista de esta entrevista, el nuevo míster del equipo nazarí, José Luis Oltra. Tras la sesión de trabajo matutina que ha tenido con la plantilla, el valenciano nos espera en su despacho, ataviado aún con la ropa de entrenamiento. Nos recibe con muchísima amabilidad y dispuesto a cooperar en todo lo que necesitemos.

En apenas dos minutos, Oltra ya nos mostraba su carácter afable, el cual se siguió vislumbrando durante toda la entrevista que concedió a Granada Digital. Evitó hacer valoraciones individuales y tampoco se quiso mojar en posibles fichajes, ya que el mercado sigue abierto. Por lo demás, contestó a todas las preguntas con entusiasmo, el mismo que le pone a su nuevo reto, ascender a Primera División con el Granada CF.

Pregunta: Muy buenas, míster. Vuelta al trabajo tras un tiempo parado ¿Cómo ha sido este tiempo sin entrenar?



Respuesta: En los parones siempre aprovecho para la formación y disfrutar de mi prioridad, que es la familia, que muchas veces cuando estás activo tienes que renunciar a muchos aspectos de lo personal. He hecho el curso de director deportivo, que no quiero ejercer, pero me da la posibilidad de hacerlo en el futuro, he hecho un curso de inglés, he hecho varios cursos de fútbol, he mirado muchos entrenamientos, he repasado cosas que puedo cambiar, mejorar, he visto mucho fútbol también… en definitiva, no estar parado y disfrutar de mi familia, de mi mujer y mis hijos.

Para quien no le conozca ¿Cómo se define como entrenador?



Me considero un enfermo de fútbol porque es mi pasión, a parte de mi profesión. Soy un afortunado porque me dedico a lo que me gusta. Soy un entrenador metódico, cercano al jugador, muy exigente en el trabajo, preparo mucho todo, no hago nada por casualidad ni al azar. Todo lo tengo planificado y pensado, otra cosa es que a veces me equivoque, como todo el mundo. Me gusta que mis equipos sean protagonistas, que tengan equilibrio… se puede decir que soy un entrenador normal que cuida el trabajo diario y que hace cada vez más hincapié en la gestión del grupo.

¿Qué tal su llegada a Granada?

Ha sido muy buena, el club es maravilloso, la ciudad deportiva es extraordinaria, hay predisposición por parte de todo el mundo, actitud, los campos están en un estado formidable…no puedo pedir más.

¿Cómo han ido los primeros entrenamientos?



Bien, estoy muy contento y con muy buenas sensaciones. Los futbolistas han llegado bien en peso, ilusión, ganas, compromiso, que es una palabra que me escucharéis mucho, en predisposición al trabajo… entonces, cuando ves esas ganas e intensidad… pues todo bien. La pretemporada la tengo mas o menos cerrada, así que esto es volver a lo que me gusta, dirigir, manejas, hablar de fútbol…

Los jugadores han insistido esta semana durante algunas presentaciones en que hay muy buen ambiente…

Sí, hay buen ambiente. No quiero hablar del pasado, no he estado, no quiero juzgarlo, hay que pasar página, pero te cuentan muchas cosas… He visto algo distinto en estos primeros días. Actitud, intensidad, unión, compromiso, buen ambiente, cercanía entre todos… creo que hemos firmado a buenos futbolistas, que es lo principal, y a gente profesional que le da importancia a hacer un vestuario fuerte y cohesionado. Esto da pie a momentos en los que hay distensión, risas o bromas… como con las botas… que se burlan de las que llevo… o momentos para ponerse más serio, exigir más intensidad, más esfuerzo, trabajo o ganas. En este sentido, el equipo también tiene predisposición y estoy viendo cosas que me gustan.

¿Aprovechó el primer día para mandar algún tipo de mensaje a los jugadores dentro del vestuario?



Estuve 45 minutos en el vestuario porque en el primer día ya tienes que marcar las pautas de funcionamiento como grupo. Tiene que haber unas normas que en muchos casos no hace falta ni decirlas porque es sentido común y respeto. Son unas normas de convivencia porque no puede hacerse todo como uno quiera. De alguna manera, algunas se pueden consensuar o modificar si no convencen, y hay otras que soy intransigente como el tema de la puntualidad o el respeto…

Respecto al mensaje, el objetivo lo hemos asumido con normalidad y naturalidad, pero esto no nos puede generar presión. Es a largo plazo. Solo me importa el entrenamiento de mañana, el primer amistoso, el primer partido de liga… la consecuencia de todo ese trabajo de cada semana es que al final se pueda lograr ese objetivo, el cual tenemos que tener claro y nada nos puede desviar de esto, ni perder tres partidos ni ganar cinco.

El objetivo no nos puede generar presión, pero tenemos que saber hacia donde vamos y qué tenemos que hacer para lograrlo. Todo esto tiene que hacerse día a día. Ese mensaje lo tenemos que interiorizar. Luego, al entorno se lo intentaremos explicar pero ya no lo manejamos. Todos hemos venido para rendir, conseguir resultados y si lo hacemos a través de pasarlo bien y estar unido será más fácil y mejor, pero lo principal es lograr el objetivo.

Manolo Salvador ha tenido mucho trabajo con tanto fichaje ¿Qué papel ha tenido en esta primera hornada de incorporaciones?

La responsabilidad es de Manolo, él es el que ha tomado la decisión, pero yo he estado cerca. Él no ha tomado ninguna decisión sin preguntarme o sin consensuar. No ha venido ningún futbolista con el que yo no estuviera de acuerdo en que viniera, y todo lo que he podido proponer, él me ha tenido en consideración. Entiendo que firma el club y en este caso el máximo responsable es Salvador, que estoy muy contento con él, no solo por la confianza que me ha dado, sino por como ha hecho las cosas, rápido y bien. Hemos traído casi todo primeras opciones, además hemos fichado mucho porque necesitábamos una plantilla nueva, con cabeza, sentido, paso a paso, y hemos empezado con un porcentaje muy amplio. Aún queda alguna pieza por venir, pero en esencia estoy muy contento de lo que tenemos.

Entonces has tenido alguna petición concreta.



De lo que ha venido, sí. Teníamos que hacer una plantilla nueva, no un equipo, una plantilla. Ahí he hablado del número de jugadores que quería, no soy de plantillas amplias, me gusta tener dos por posición, y si alguno es polivalente y puede jugar en varias demarcaciones, pues no hace falta tener 22. Ahí he ido dando mis pinceladas y mis orientaciones de características y nombres propios. De lo que queda también he dado mi opinión de lo que creo que podíamos incorporar y completar lo que ya es una buena plantilla, pero eso queda para el análisis interno.

De los jugadores que han fichado, por ejemplo, a Menosse, Víctor Díaz y Joselu ya los ha entrenado ¿Qué nos puede decir sobre ellos?



Pues a Joselu, yo aún no había firmado cuando él ya estaba fichado. Sí es cierto que Manolo en las primeras reuniones ya me habla de él. A los tres los entrené en el Recreativo de Huelva. Son jugadores con calidad en sus demarcaciones, muy buenas condiciones para el fútbol y muy competitivos. Además, dan ese plus de compromiso, de identificarse con el club donde están, de pensar siempre por el grupo antes que por lo suyo propio, son gente que aumenta en todos los niveles en una plantilla. Estoy muy contento con estas tres incorporaciones como con todos los que han venido.

¿Cuántos jugadores diría que faltan por llegar?



No es preciso ahora mismo. Te puedo decir cuatro y luego son tres o cinco. Todo depende de que algún jugador pueda salir, es relativo, pero sí admito y reconozco que debería venir algún jugador más. Es evidente que si ves la confección de lo que hay, sí que hay parcelas que tienen que ser completadas. Arriba falta algo y en alguna posición más.

Casi todos los jugadores que han llegado son españoles o, al menos, han jugado en España. Ese requisito que quería, lo están cumpliendo a la perfección.

Una de las premisas era españolizar el equipo. No voy a entrar a juzgar, pero cosas que detectamos que podían influir en rendimientos anteriores estaban relacionadas con esto. Yo quería que todos los jugadores conocieran la categoría. Estoy muy contento. Que sean andaluces, ya tanto no hemos mirado.

Sobre nombres propios… la defensa ya está completada con dos por puesto por lo que… ¿con Foulquier se cuenta?

Sobre nombres individuales no voy a hablar. Es muy complicado. Una cosa es la intención del club, otra, la del jugador, y luego está el mercado. Creo que no debo entrar en valoraciones individuales.

De acuerdo. En el tema de la cantera ¿Cómo se define?

Voy a ponerme una medallita. He salido en todos los lados como el descubridor de Marco Asensio, que en realidad es mentira, no descubrí nada, lo realmente grave hubiera sido no poner a un jugador de tanta calidad, pero es verdad que lo pongo con 17 años, que es muy joven. Con esto quiero decir que si el jugador es bueno y destaca, no miro el DNI, ni el lugar de nacimiento… lo importante es el rendimiento, que conozcan el club, la categoría… creo que el futuro de los clubes es la cantera, pero tampoco hago demagogia con la cantera.

Sería fácil decir que quiero tener canteranos, pero si valen, estarán, si no, no estarán. Se ha cambiado la dirección de la cantera también, no conozco lo anterior, pero Luis (Fradua) es una persona muy capacitada y preparada. Esto necesita un tiempo de trabajo y que vayan saliendo jugadores. Depende mucho de las hornadas. Si ahora voy a contar con la cantera, dependerá de lo que venga. De momento, tenemos gente entrenando y si se lo ganan, tendrán su recompensa seguro. Conozco siempre al filial de cabo a rabo, y del División de honor también estoy pendiente… y a partir de ahí, solo voy a ver a mis hijos si están, pero ahí como padre, no como entrenador”

¿Cómo es la comunicación con el entrenador del filial, Pedro Morilla?



Tenemos muy buena relación, muy cerca. Estoy muy contento con Pedro porque tiene mucha predisposición a ayudar, a sumar, y tiene claro que el primer equipo es lo principal, quiere abastecer jugadores… él es quien me ha comunicado quien tiene que venir a entrenar, yo solo le he comentado las demarcaciones. Cuando yo conozca, alguna vez le puedo sugerir, pero ya le he dicho que quien va a tomar las decisiones es él. Manolo (Salvador) ha estado al tanto de todo y él ha sido quien ha coordinado todo esto.

Tres jugadores que se han incorporado al Granada B proceden del Córdoba B ¿Ha tenido algo que ver en esto?

Los conozco perfectamente, pero en ningún momento he dado la sugerencia o el nombre. A mí me han preguntado mi opinión y yo dije que fenomenal, que un acierto, pero la confección ha sido del entrenador del filial y de Manolo (Salvador).

¿Algunos jugadores del filial irán a Holanda con el primer equipo?



De aquí al martes que nos vamos, veremos. Si incorporamos a alguien, pues vendrán menos. A día de hoy, los que van entrenando con nosotros tienen posibilidades de ir. Esto también está sujeto a alguna molestia, algún cambio o algo que me comente Pedro.



¿Por qué Holanda para hacer la pretemporada?



Ha sido una petición mía y estoy muy contento de que el club me haya dado esta oportunidad. En España hay sitios buenísimos, entre ellos esta Ciudad Deportiva, La Manga, Campoamor… hay sitios muy buenos con grandes instalaciones. Es verdad que en España hace más calor, pero este no es el motivo. El motivo de irnos a Holanda es el nivel de los amistosos. En España es inferior, con equipos en el mejor de los casos de Segunda B o Tercera, pero puede que sean incluso de menor categoría. Estos equipos suelen jugar muy motivados, y ganarles supone muy poco. En Holanda, el clima es mejor y vamos a jugar con equipos de primer nivel. Esto te exige. Ves carencias, pero también posibilidades de potenciar tu equipo. Tuve la posibilidad de hacerlo con el Córdoba y el Mallorca y me gustó. Lo solicité y el club me lo ha dado.

La pretemporada será clave para que los jugadores adquieran el sistema o los sistemas que quiera para su equipo ¿Cómo se define en este aspecto?



Lo importante es tener un modelo de juego para defender y para atacar. Para defender tienes que saber si vas a ir a buscar el error del rival o esperarlo; si vas a ir a buscarlo, dónde tienes que presionar y cómo; y luego debes ser un equipo aguerrido, compacto, incómodo para el rival, que encaje poco… eso lo puedes hacer con un 4-4-2 con un mediapunta o con dos puntas, con tres, cuatro o cinco atrás…. los números al final solo es una posición de partida. Puedes jugar con un mediapunta y un punta, pero ese mediapunta puede ser un delantero o un centrocampista. Eso es realmente lo importante al hablar de fútbol, no tanto los números. En ataque, quiero ser protagonista, tener el balón, que combinemos… pero no quiero pérdidas en zonas peligrosas, quiero ser un equipo que finalice los ataques…

¿Todo dependerá de la plantilla que quede al final?



Claro, al final, yo quiero tener a todos. No es lo mismo tener dos delanteros que tres o cuatro. Quiero tener toda la plantilla para valorar esto y tener una posición de partida. Luego creo que debemos de tener varios sistemas. Pero el modelo sí que va a ser en defensa un equipo que vaya a buscar al rival y presionante, que no espere, eso es lo que me gustaría, luego tengo que ver si nos adaptamos a esto. Y luego quiero un equipo que se asocie, rápido en la transición y con mucha finalización. Un equipo equilibrado. Lo importante no es jugar con 4-4-2, si no cómo evolucionas ese 4-4-2 y le das sentido a esa posición de partida. Al final tú puedes jugar 4-4-2 o 5-3-2 a lo mismo. La gente se queda con el tema de que ¡juega con cinco! y a lo mejor eres más ofensivo jugando con cinco atrás.

Por último ¿Qué le dice al aficionado que se horrorizó la temporada pasada y se vuelve a ilusionar con su Granada este curso?

Espero y me gustaría devolverle la mitad que nos van a dar ellos. Espero que se identifique rápido con este grupo. He notado comprensión y también le pediría, si puedo pedir algo, que olvide rápido lo anterior. Que no asocie con lo anterior, esto es un proyecto nuevo, gente nueva, todo es distinto, y solo espero devolverle lo que ellos nos dan y contagiarles nosotros siendo un equipo comprometido y que se deja el alma para que se sientan orgullosos.