No hay acuerdo en el desahucio de la familia de Las Gabias y mañana se cumple la fecha de ejecución

Fernando y María José, familia acampada en la plaza del Carmen en protesta por el desahucio de su vivienda, no alcanzaron un acuerdo en la reunión que mantuvieron con Caja Rural en la mañana de ayer: “Ofrecen la misma postura que desde el principio, ahora piden 225.000 euros para parar el desahucio”.

El propio Fernando ha dado los detalles del encuentro con la Caja y puso en duda la efectividad de la mesa de negociación. “No quisieron saber nada de los representantes de la Diputación. Nosotros hemos planteado formas como el alquiler con opción a compra o una oferta en firme sobre el precio por el que ellos adquirieron la vivienda (115.000 euros)”, ha ampliado. Fernando ha explicado datos concretos: pagar 400 euros mensuales y cantidades que oscilan entre los 15.000 y 20.000 anuales hasta satisfacer la compra de la vivienda. “Están en su parapeto”, ha valorado. No hubo acuerdo.

En esta situación, la plataforma ‘Stop Desahucios Granada 15-M’ ha anunciado que acudirá mañana a las 9.00 horas al domicilio de esta familia de Las Gabias (calle Vista Hermosa número 18) con el fin de paralizar el desahucio. A través de sus redes y en un comunicado en la Plaza del Carmen ha llamado a acudir, difundir y utilizar la solidaridad como “única herramienta para poder ganar”. Además, también han realizado una protesta en la sede central de Caja Rural en la que con cánticos y pancartas han reafirmado la intención de parar la ejecución del desahucio.

Hoy todas con la @PAHgranadaStopD en la @Cajaruralgr para que den una solución a Fernando y Mª José. pic.twitter.com/EiFoErTBYJ — Loic Molinete (@loic_ms) 16 de noviembre de 2017

La primera teniente alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda de Atarfe, Rosa Félix, acompañada por la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez, la edil de Podemos Cenes María Amalia Palacios, y otros ediles de municipios metropolitanos granadinos ha apuntado que se han personado en la Plaza del Carmen para “solidarizarse” con la situación. La edil de Atarfe ha afirmado que existe “un problema de vivienda” en el área metropolitana: “Hay gente sin vivienda desahuciada y no son suficientes las 400 viviendas que ha dado la Junta de Andalucía cuando hay 600.000 vacías de todas las construidas”.

Como punto y final Rosa Félix ha demandado a la Caja Rural que “oiga a esta familia y cambie su actitud porque si no tendrán que plantearse qué hacer con la Caja”. También ha tildado la situación de “sangrante” y ha incidido en que el caso sobrepasa cualquier enfoque partidario en particular. Por el momento, tras la acampada desde el pasado 13 de noviembre y la presión ejercida tanto por el Ayuntamiento de Granada como por la Diputación provincial no ha habido acuerdo y mañana se cumplirá la fecha de ejecución.