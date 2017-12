Los eSports, la revolución del deporte a través de los videojuegos

Tienen su propia jerga, son capaces de llenar estadios e, incluso, se puede vivir de ellos. No, no se trata de algún deporte tradicional como el fútbol o el baloncesto, sino de los cada vez más conocidos eSports. La modalidad de deporte electrónico se encuentra en pleno crecimiento, y lo hace a una velocidad vertiginosa. Ya ha impactado en España, y Granada no ha quedado impune de su alcance.

“Creo que esto es una ola que está en su máximo momento de expansión en cuanto a entrada de masas”, afirma Luis García, CEO de Arctic Gaming, una organización de eSports afincada en Granada. Luis añade que “en Granada, hace un año, nadie podía vivir de esto” y que, en cambio, “ahora hay cuatro o cinco empresas que se dedican a ello”.

Luis no deja de calificar los deportes electrónicos como una industria, y es que estos se están convirtiendo en una auténtica forma de generar dinero. Su mayor ejemplo se encuentra en el Campeonato Mundial del videojuego ‘League of Legends’ (LOL), del que afirman que es el que más usuarios atrae y el que más dinero mueve. Durante la competición, catorce equipos de todo el mundo lucharán por hacerse con el primer puesto, clasificación por la que se obsequiará con un millón de dólares en la edición de 2017, quedando a repartir otros dos millones entre los demás equipos.

Además, se trata de un fenómeno de masas. El Mundial de LOL del año 2016 tuvo una audiencia de 43 millones de espectadores únicos, obteniendo un pico de 14’7 millones de espectadores.

DIFÍCIL EN ESPAÑA

“En España, el crecimiento, aunque está siendo muy rápido y muy positivo, es un poco más lento”, comparando esta evolución con la que se ha vivido en países como China, Japón o Estados Unidos, tal y como señala el encargado de Élite Gaming Center, el primer centro de alto rendimiento que abrió en la provincia de Granada. El porqué, según el encargado del centro Élite se encuentra en “que tenemos una mentalidad distinta”.

Los centros de alto rendimiento como Élite Gaming Center son lo más parecido a una ciudad deportiva en los eSports. “Lo que hemos hecho ha sido una ‘casa gaming’ pero de forma que cualquier persona, aunque no sea porfesional, venga aquí, se siente y juegue como un profesional”, explica el encargado del centro, que también es cofundador del mismo.

Desde el punto de vista de los equipos, Luis García apunta que “la entrada es compleja en España”, aunque se muestra orgulloso porque “somos un club humilde que nos hemos hecho un hueco en el top 10”.

En Granada en concreto, apuntan que se está creciendo y que “se nota, sobre todo, en los torneos que vamos haciendo, en los que antes venían muy pocas personas y, luego, el número de personas que vienen ha ido aumentando”.

El encargado del centro Élite no duda en afirmar que “Granada tiene nivel”, y pone como ejemplo a ‘Werlyb’, “que es granadino y es uno de los mejores jugadores de LOL de España”.

El director de Arctic Gaming añade que “Granada es una ciudad con muchísimo potencial”, aunque “echamos en falta apoyo institucional”, algo que, en Málaga, según Luis García, sí tienen.

A este respecto cuenta el director de Arctic que “estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo con el Granada CF”. “Les interesaba”, explica, pero piensa que el tipo de afición que existe con los deportes tradicionales lo hace muy difícil. “Sería interesante ver cómo una entidad tan fuerte entra, pero no termino de ver que los clubes tradicionales se metan”, comenta.

¿SON LOS ESPORTS UN DEPORTE?

El impacto de los eSports no está exento de polémica. El debate sobre si deben ser considerados un deporte aún colea. Desde Élite Gaming lo tienen claro: “Sí, al igual que el ajedrez, que es totalmente mental y no deja de ser considerado un deporte”. Los argumentos que se muestran favorables a esta consideración defienden el desarrollo mental que implica el ‘gaming’. “Cuando alguien juega a League of Legend, está con su cabeza todo el rato funcionando, pensando estrategias, qué hacer, qué no hacer…”, explica el encargado del centro, que considera que se ha creado un deporte con ordenadores.

No lo piensa así Luis García. “No me gusta decir que los eSports son un deporte”, señala el director de Arctic Gaming, que los considera “más bien un espectáculo”. Sin embargo, sí apunta que están adoptando la estructura de los deportes más tradicionales, por lo que él prefiere calificarlo como “deporte-espectáculo”.

Pese a ello, lo que es una realidad común es la posibilidad de que los eSports lleguen a los Juegos Olímpicos, algo en lo que, desde Arctic Gaming y el centro Élite, coinciden en que les gustaría que ocurriera. “Me gustaría verlos en unas olimpiadas, donde tenemos a los máximos representantes de cada país”, declara el encargado del centro, que sentencia: “Sería lo más”. Luis García, por su parte, no niega su ilusión, afirmando que “sería muy chulo”, pero alega que “tienen que pasar muchos años para ello” ya que primero “tiene que haber una federación que regule los eSports como tal”, algo que no existe aún.

SE PUEDE VIVIR DE LOS ESPORTS

Uno de los aspectos más llamativos de los eSports es la aparente facilidad para ganar dinero jugando a videojuegos. Sin embargo, según afirma Luis García, “no se puede vivir de todos los juegos” y, en cualquier caso “no hablamos de millones”. “La media de un jugador en España es mileurista, aunque, claro, te puedes encontrar con alguien que gana 800 euros y con otro que gane 2.500 euros”, explica el director de la organización.

Tanto él como uno de los jugadores de Arctic Gaming, el granadino Álex Alguacil, señalan que, en España, los juegos que más dinero dan y de los que se puede vivir, incluso sin salir del país, son el LOL, de nuevo, y el Counter-Strike. Alguacil señala que “en mi juego -Pro Evolution Soccer (PES)-, tengo que salir a Europa a ganar torneos para poder ganar dinero”.

Alguacil ha sido campeón de España en 2015 y de Europa en 2016, y se ha clasificado recientemente para la ronda asiática del PES World Tour 2018, lo que le llevará a Tokio el mes que viene. Él mismo explica que, para llegar a la élite, “debes demostrar ser de los mejores en tu país y, después, intentar dar el salto internacional”.

En cuanto a la profesionalización del sector de los videojuegos, Alguacil cuenta que “antes era coger un juego, pasarlo bien y guardarlo, y ahora va unido a la competición, tiene un fin”.

