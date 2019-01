La reordenación de los autobuses reduce los trasbordos y aumenta un 11% la recaudación | Vídeo

La reordenación de las líneas de autobuses acometida por el Ayuntamiento de Granada en el mes de julio ha reducido el número de trasbordos a un 9% y ha provocado que aumente la recaudación un 11%, según ha informado la concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Turismo y Comercio de Granada, Raquel Ruz, quien ha asegurado que el área de Movilidad está “contenta” porque los datos “superan los objetivos marcados”.

Raquel Ruz ha recordado que cuando el equipo de Gobierno socialista llegó había “pérdida de viajeros” y “descontento” entre los ciudadanos por “la obligación de tener que hacer trasbordos” y que su objetivo con la reordenación de las líneas de autobuses urbanos es que los granadinos “no tuvieran que coger una línea y bajarse para coger otro autobús” y también “dar una cobertura más amplia a los barrios, algunos con un servicio insuficiente”. Ruz ha asegurado que tras la reordenación se ha mejorado dos puntos con respecto a lo que esperaba en índice de trasbordos, pues preveían reducirlos a un 11% y han pasado a un 9%, mientras que con el sistema LAC los trasbordos eran de un 20%. “La gente se desplaza ahora con más comodidad. Hay 100.000 trasbordos al mes menos que en 2017. Se ha mejorado la movilidad y la calidad de vida”, ha apuntado.

En cuanto a la recaudación, la concejala de Movilidad ha asegurado que también “ha superado con creces los objetivos marcados con la reordenación”, pues “ha subido un 11%, manteniendo las mismas tarifas”. “La aceptación del nuevo sistema es muy positiva”, ha destacado. Según los datos que ha aportado el Área de Movilidad, todas las líneas han incrementado la recaudación, especialmente la línea 8, la 4 y las universitarias.

Ruz ha recordado que el Área de Movilidad continúa su diálogo con las Juntas Municipales de Distrito, que es “continuo” para, a partir de ahí, “seguir mejorando” la red de autobuses. “Antes las cifras de viajeros no estaban ajustadas, porque con el trasbordo se sumaban dos veces. Ahora miramos los viajeros netos y hemos mejorado los objetivos marcados, lo que indica que estamos en el camino adecuado”, ha reiterado. “Es un sistema más cómodo, rápido, eficaz y que hace que haya menos vehículos en nuestras calles contaminando”, ha asegurado.

El Ayuntamiento exige a Rober la renovación de la flota de autobuses

Sobre las críticas del grupo municipal del PP sobre la compra de autobuses de Rober de segunda mano, Raquel Ruz ha asegurado que no se ha producido “compra ni alquiler” y que el Ayuntamiento “exige a Rober la compra de autobuses nuevos”, que está contemplada en el contrato, y que lo hace “semana a semana” y no va a “cesar” ni tampoco a “descartar ninguna opción”. “Teníamos que dar un servicio adecuado, con una frecuencia adecuada y ahí la responsable era la operadora. Si la operadora ha traído autobuses de segunda mano que cumplen con los requisitos, no tiene que hacer compra ni ningún cargo ni gasto al Ayuntamiento, irá a cargo de la operadora. Tiene la obligación de cumplir con lo que el Ayuntamiento, por contrato, le exige. Y exigimos una renovación de la flota y que se preste un servicio adecuado. Si los han alquilado o cedido, por supuesto, correrá a cargo de la operadora, en ningún caso del Ayuntamiento”, ha asegurado Ruz. La concejala ha reiterado que desde Movilidad piden “el cambio de autobuses de Rober por vehículos no contaminantes, que cumplan con los requisitos de emisiones nocivas” y que van “a seguir” con las exigencias a la operadora porque con esta operación “no da por cumplido con sus obligaciones, en ningún caso”.

Ruz ha recordado que con la reordenación de las líneas de autobuses hay una “elevación en la estructura de costes” porque el Ayuntamiento “exige la renovación de la flota y eso conlleva una amortización, cuya parte proporcional va a la estructura de costes”. “Nosotros vamos a cumplir con la obligación de afrontar la amortización de esos autobuses nuevos, que tenían que estar aquí. También ha habido además la incorporación de conductores de Alhambra Bus a Rober y esas cuestiones están en la estructura de costes. Si esos autobuses nuevos no vienen este año, habrá liquidación a favor del Ayuntamiento con la cantidad de la parte proporcional de la amortización que tenía que incluirse este año en autobuses nuevos que no han venido”, ha aclarado y ha vuelto a reiterar que si Rober sigue con el incumplimiento de la renovación de la flota, el Ayuntamiento seguirá “los caminos que la asesoría jurídica diga”.

La concejala de Movilidad ha criticado también que Ciudadanos cifre en cuatro millones el aumento del coste del servicio y ha asegurado que desconoce “de dónde sacan los dos millones de aumento de coste indirecto del servicio”, mientras que los otros dos millones los ha relacionado “con el incremento de coste de la estructura de costes”, que incluye la partida para la renovación de la flota de autobuses.

