La oportunidad de José González en el Auditori del Primavera Sound

José González, de ascendencia argentina, de ahí su nombre y aspecto alejado del típico rubio escandinavo, un viejo conocido del festival, venía a presentar su disco Vestiges & Claws. Su primer trabajo de estudio en solitario en siete años. Con su banda Junip, excepto algún miembro fundador de la misma que ya no está, practicaron la exquisitez y seriedad del norte de Europa. Se preveía un concierto con más sentimiento, su designación en el Auditori ya daba a entender que el concierto no sería apto para sensibles. Pero fue en todo momento un correcto show, con palabras de agradecimiento por parte del artista y un público entregado eso si, pero nada más. Una versión de Kylie Minogue como punto exótico al concierto y otra de Massive Attack, Teardrop, que marcó el punto de inflexión de la actuación de José González. Un gris comienzo veía la luz pasado el meridiano del concierto y todo cambió tras interpretar el tema de Massive Attack para acometer el final de la función de manera magistral. Genial interpretación para un set list algo flojo inicialmente. Se esperaba más del maestro sueco.

Acto seguido, en el escenario ATP, comenzaba la actuación de los canadienses The New Pornographers, uno de los supergrupos indies por excelencia que venían a presentarnos su nuevo trabajo “Bill Bruisers”, el primero en cuatro años, después de dar rienda suelta a las carreras en solitario de sus miembros, A.C. Newman, Dan Bejar y Neko Case. Armonías vocales, influencias de The Beach Boys o The Zombies, pop vitalista y colorista, demostraron estar en forma, el resultado un espectáculo bailable, positivo y eufórico. Una lástima los problemas de sonido de PA del escenario ATP que castigó indecentemente a la banda a pesar de su esfuerzo por un redondo show. Si Arcade Fire no remontan, ya tienen sustitutos en el Olimpo de los dioses indies canadienses.

Hoy era un buen día para dar protagonismo a artistas que habitualmente no tienen los medios suficientes para campañas mundiales o nacionales siquiera. Artistas que por calidad lo merecen, pero que se prodigan poco en el ámbito del directo. Gracias al festival Primavera Sound, son muchos los nombres que se hacen un sitio entre los grandes por unos días. Miquel Serra, The Bohicas, Ocellot, Los Punsetes…y hoy como arte de magia bRUNA. bRUNA es el pseudónimo de Carles Guajardo, un ciudadano anónimo, un funcionario con sus deberes, que en sus ratos libres se dedica a producir música electrónica. Su último trabajo Thence, fue encaminado más al house orgánico y analógico, pero también se le suele atribuir el buen nombre del IDM a la ciudad de Barcelona. Es sin duda uno de los nombres con mayúsculas de la escena electrónica de la ciudad. Pues bien hoy hemos tenido la oportunidad de presenciar su dj set, nada que ver con los típicos dj set bailables como su predecesor en el escenario Dixon, que realizó una sesión live de muy buen gusto y muy bailable. Lo de bRUNA era para mentes abiertas, ambient, IDM, pasajes sonoros que intentaban conmover y alterar al público de la carpa Bowers & Wilkins. Siempre agradecidos a este tipo de artistas.

Como colofón a la tarde noche, en el escenario Heinecken los aclamados Alt-J. La banda de pop de Leeds nos presentan su último trabajo “This Is All Yours”. Un disco de variedad sorprendente que ha sorprendido a propios y extraños por la repercusión mediática, el éxito masivo a pesar de su arriesgada producción de hip hop, folk, dubstep, rock y pop. La voz de Joe Newman muy peculiar que resulta extraña al oído de primeras, pero que, sin duda, es un sello muy personal al carácter del grupo. Gran sonido, el escenario Heinecken ha demostrado ser el mejor tecnológicamente, vamos el que suena mejor. Lo único achacable a esta banda es que a veces pueden parecer muy robóticos, mecánicos, más germanos que americanos, apáticos o sosos, estáticos en ocasiones, pero su música rezuma calidad por los cuatro costados.