La Marea Amarilla tacha de “chapuza” las obras del AVE y cataloga de “muro de la vergüenza” el dique de La Rosaleda

Varias decenas de personas se han concentrado en el barrio de La Chana, en la rotonda de la antigua Venta Zurita, para reclamar el soterramiento del AVE y la reconexión ferroviaria tras más de 948 días sin trenes en la capital granadina; “estamos aislados completamente y es una tomadura de pelo”, ha señalado su portavoz José Fernández Ocaña.

Durante la protesta, Fernández Ocaña ha definido reiteradamente como “gran chapuza” las obras llevadas a cabo hasta el momento y se ha referido como “el muro de la vergüenza” al tabique levantado en el barrio de La Rosaleda. “Los políticos parece que se han unido para engañarnos y estamos peor que antes”, ha incidido a la vez que destacaba las “reivindicaciones históricas” del colectivo: soterramiento y reconexión ferroviaria.

EL SOTERRAMIENTO DE MURCIA

Tanto Fernández Ocaña como Francisco Rodríguez, otro de los portavoces de la Marea, han coincidido en señalar la “unión” de los vecinos de Murcia como ejemplo para conseguir el soterramiento solicitado. “Vamos a intentar hacer manifestaciones conjuntas con ellos para que se den cuenta en Fomento que no nos conformamos”, se ha proseguido.

“No estamos contentos con la infraestructura en la provincia y lo que están haciendo se llama AVE pero no es alta velocidad. Nos están engañando”, ha asegurado Rodríguez.

340 MILLONES

Por otro lado, Fernández Ocaña ha denunciado que desde el Gobierno aún no se han solicitado los 340 millones destinados para el soterramiento. Tras una visita de los portavoces de la Marea a Bruselas el portavoz indica: “Allí escuchamos que era un tema del Gobierno central, hay 340 millones que tienen que reclamar para la variante Sur de Loja. En Europa no financian chapuzas como estas, no podemos permitir este despilfarro”.

“Se está haciendo demagogia pura.Si no nos hacen caso tendremos que pasar a cortar las vías o hacer lo que haya que hacer”, ha concluido. Está previsto que las movilizaciones continúen los días 16, 23 y 30 de noviembre, Marea Amarilla prevé elevar el tono en función de la respuesta y dice que “seguirá en la calle” hasta que se confirmen fechas inmediatas para el soterramiento.