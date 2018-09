HLA organiza en sus hospitales la jornada gastronómica e informativa ‘Gluten free’

Las dietas sin gluten poseen ciertas particularidades. Una dieta sin esta proteína que no esté correctamente controlada puede repercutir en el estado nutricional del paciente o también en el estado anímico. Se debe tener en cuenta que es un cambio importante en su estilo de vida y en el de aquellos que están a su alrededor. En el ámbito social y de consumo cada vez hay más variedad y posibilidades para para poder consumir estos productos, pero aún hay población que no es consciente de esta situación por lo que, desde HLA, se pone el acento en las personas que desconocen esta realidad para poder explicar los cambios que este tipo de alimentación conllevan.

Con el objetivo de concienciar a la población sobre las dietas sin gluten derivadas de patologías como la celíaca e intentando convencer de que estas dietas pueden ser deliciosas, totalmente equilibradas y saludables, el Área de Restauración del Grupo HLA organiza, en varios de sus hospitales, la jornada ‘Gluten free’ el próximo 27 de septiembre. En concreto se organiza en los hospitales HLA Vistahermosa, Montpellier, Inmaculada, Jerez Puerta del Sur, San Carlos, HLA Santa Isabel y Los Naranjos.

En esta jornada ‘Gluten free’, el equipo de nutrición de HLA ha decidido eliminar la proteína de la dieta con la intención de poder probar un menú que, aun no teniendo gluten, es nutricionalmente adecuado y con sabores muy buenos.

La jornada se realiza para todos sus pacientes ingresados que no tengan pautada otro tipo de dieta y siguiendo siempre los protocolos de trabajo necesarios para evitar la contaminación cruzada del menú. Además, los restaurantes de Alicante y Zaragoza lo ofrecerán en sus respectivas cafeterías para todo el público.

Seguir una dieta libre de gluten es estrictamente necesario en el caso de la enfermedad celíaca, o incluso otras en las que el gluten deba eliminarse, ya que está comprobado que es un tratamiento efectivo y necesario. Sin embargo, es importante aclarar que, en el caso de que no exista una patología en la que sea necesario la retirada del mismo, retirar el gluten no beneficia ni perjudica puesto que la flora intestinal no se ve afectada por el mismo. Hay que ser consciente que además la eliminación de gluten en todo caso debe ir enfocada a un mayor consumo de productos naturales y no a alimentos ultraprocesados en los que se encuentre una etiqueta en la que ponga ‘sin gluten’.

Para el equipo de Nutrición y Restauración de HLA Inmaculada es de vital importancia que esta información llegue a los pacientes, asegurando el valor que, cada día, le damos a la nutrición y a la alimentación.

HLA cuenta con un equipo de restauración de 9 nutricionistas encargados de coordinar las áreas de restauración de los 15 hospitales del grupo poniendo el foco en la alimentación y la nutrición de los pacientes.

Desde el año 2017 y para eliminar el mito de que en los hospitales la comida está sosa, se realizan jornadas gastronómicas de diferentes temáticas poniendo en práctica la educación nutricional que necesita la población general. Una manera de concienciar sobre comer de diferentes maneras incluso con diferentes patologías y llevando una alimentación equilibrada y saludable.

Sobre HLA Grupo Hospitalario

El Grupo Hospitalario HLA está compuesto por 15 hospitales integrados con 33 centros médicos multiespecialidad y una red de unidades de referencia en tratamientos de última generación. 42 clínicas dentales, 11 unidades de reproducción asistida, 30 clínicas oftalmológicas dotadas de la más avanzada tecnología y 436 centros de análisis clínicos completan la estructura que HLA pone a disposición de sus pacientes. Con 1300 plazas de hospitalización HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulante. Más de 36 años de experiencia y presencia en seis países configuran un modelo de atención que basa su filosofía en el trato humano, la excelencia, el liderazgo, la responsabilidad y la especialización.