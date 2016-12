Granada se ‘apaga’ en protesta de los cortes de luz a familias con problemas económicos | Vídeo

Cuando la vida y el bienestar mínimo de familias enteras está en juego, no hay dinero ni facturas que valgan. Granada, una ciudad -y provincia- machacada en algunas zonas, como la Norte, por los cortes de luz, se unió en la tarde de ayer, miércoles, al apagón 21D, un apagón multitudinario convocado en más de 70 provincias españolas, bajo el lema ‘No más cortes de luz’.

Toda protesta tiene un fin. Este apagón busca acabar con la pobreza energética y reclamar la paralización inmediata de los cortes de luz a familias con problemas económicos.

Ayer, los granadinos concentrados en la Plaza del Carmen encendían velas. Una muestra de cómo tienen que vivir aquellos que se quedan sin luz. Así, la fachada del edificio del ayuntamiento de Granada, situado en la Plaza del Carmen, apagó su iluminación a partir de las siete de esta tarde, a la única luz de estas velas, para exigir al Gobierno que ponga fin a esta problemática que sufren más de cinco millones de familias en España.

Una hora antes, a las seis de la tarde, tuvo lugar en la Plaza del Carmen una concentración de protesta a la que asistió el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y en la que se le leyó el manifiesto aprobado por más de 25 colectivos sociales para, además de exigir la prohibición legal de los cortes de luz, reclamar el fin de los abusos tarifarios o la creación de una tarifa social.

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí

Francisco Cuenca aseguró que “el Ayuntamiento se suma a un movimiento que cada día tiene más adeptos y mayor reivindicación y es que nadie, atendiendo a su situación económica, puede sufrir un corte de suministros básicos”. En este sentido, Cuenca catalogó de “inaceptable” que haya gente que por el hecho de tener dificultades económicas se queden sin el mínimo para poder calentarse.

El alcalde informó, además, del acuerdo que ha firmado el Consistorio con Endesa “para que antes de cortar el suministro eléctrico, la propia compañía se dirija a los servicios municipales y si esa familia no tiene capacidad para poder asumir el pago, en ninguno de los casos se le corte la luz”.

La Zona Norte, uno de los barrios más machacados por esta problemática, es el principal reto pendiente del Consistorio. Así lo reconoció Cuenca: “Nos queda un reto. Somos conscientes de la dificultad por muchos problemas de cortes de luz de forma permanente en la Zona Norte de Granada. Exigimos a la compañía de suministros eléctrica que no inicie de ningún corte de luz de forma masiva en la Zona Norte”.

“En el mes de enero ya tenemos organizada una reunión con la plataforma de vecinos, Endesa, la subdelegación de gobierno y el resto de instituciones para que ningún vecino de la Zona Norte siga sufriendo los cortes que están sufriendo”.

Uno de los motivos de los cortes de luz en esta zona está siendo el uso ilegal del suministro eléctrico para plantaciones de marihuana. Cuenca, sobre esto, comentó: “Son dos líneas de actuación. Por un lado, los cuerpos y seguridad del Estado tendrán que actuar para perseguir a aquellos delincuentes que se están aprovechando de una red de suministro que pagamos todos. Por otro lado, también tenemos que exigir a Endesa que cada vecino que paga su tarifa no sufra cortes de luz. Ellos no tienen por qué pagar esas cuestiones ilegales”.

La Diputación de Granada también dejó sin luz varios de sus edificios oficiales para sumarse a las reivindicaciones. El presidente de la Diputación de Granada, Pepe Entrena, también asistió a esta concentración en contra de los cortes de luz. “Yo he venido porque me considero obligado a buscar una solución para las familias que lo pasan mal. Es inadmisible en un país como el nuestro que familias completas se les interrumpa el suministro eléctrico porque no tengan recursos. En esta batalla voy a estar”.