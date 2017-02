Granada concede sus honores y distinciones | Vídeo

Publicidad

El teatro municipal Isabel La Católica ha acogido esta noche, como es tradicional coincidiendo con la festividad del patrón de Granada San Cecilio, el acto solemne de entrega de los honores y distinciones de la ciudad a personas e instituciones que, con su nombre, trabajo y buen hacer, han contribuido y contribuyen al engrandecimiento del nombre de la capital y a su proyección exterior.

La `Medalla de oro de la ciudad´ ha recaído en esta edición en una eminente profesora e investigadora, especialista en Derecho Internacional, Elisa Pérez Vera, académica con una dilatada carrera profesional y numerosas distinciones como la medalla de Andalucía. “Por todos estos méritos y por llevar a Granada en el corazón”, se le concede esta distinción. Pérez Vera ha dado las gracias por este reconocimiento a su carrera personal y profesional que, según ha apuntado en su discurso de agradecimiento, ha sido fruto de la “disponibilidad, dedicación y trabajo” en las acciones que ha llevado a cabo en su vida.

De otro lado y “por su amor hacia Granada y el patrimonio cultural de la ciudad”, este año, la comisión de honores y distinciones ha resuelto conceder el título de `Hija Adoptiva´ de la Ciudad de Granada a la profesora Carolyn Richmond, catedrática emérita de la City University of New York, directora de su departamento de Lenguas Románicas y viuda de Francisco Ayala. Antes y después del fallecimiento del maestro, Carolyn ha procurado generosamente que el legado de su marido no se estanque en sus manos, sino que pase a disposición pública a través de la Fundación, cuyas actividades ha dirigido de manera excelente. No abundan los casos en los que una Fundación -como la dedicada a Francisco Ayala- sea objeto de la atención tan minuciosa de una experta conocedora de la Literatura Española y de la articulación del esfuerzo investigador. “Antes de que me conquistase Ayala, ya me había conquistado Granada”, ha expresado tras recoger el galardón.

En esta edición, la comisión municipal de honores y distinciones ha resuelto otorgar la `Granada de Plata´ al colegio Juan XXIII de la Chana, que cumple 50 años de presencia en nuestra ciudad. Los colegios Juan XXIII de Zaidín, Chana y Cartuja conforman la Institución Juan XXIII en la que se han formado decenas de miles de alumnos de todas las edades, que hoy son ciudadanos comprometidos con la sociedad. Por tanto, “al transcurrir cincuenta años siendo una parte importante de ese maravilloso barrio”, se le concede la citada distinción. El encargado de entregar este premio ha sido el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, para quien ha significado mucho, dado que él fue alumno de esta Institución educativa.

En el acto se han entregado asimismo dos `Medallas de oro al mérito por la ciudad´. La bailaora Eva la Yerbabuena (Eva María Garrido), ha recibido este año el citado reconocimiento; una artista que, con tan sólo doce años, empezó a bailar con Enrique `El Canastero´, Mariquilla y Mario Maya. En 1985 comenzó su trayectoria profesional y en 1998 creó su propia compañía llevando su arte por diferentes escenarios nacionales e internacionales. Por todo ello y porque “promociona a Granada por todos los lugares donde actúa”, se le ha concedido esta madella. Eva, visiblemente emocionado, ha agradecido esta distinción y ha aprovechado la ocasión para pedir a las Administraciones que aúnen esfuerzos para crear más espacios culturales donde la cultura pueda florecer. “Necesitamos un teatro más grande, espacios donde crear y desarrollar todo nuestro talento, que en Granada hay mucho”, ha pedido la bailaora.

También ha recogido la `Medalla de oro al mérito por la ciudad´ el Grupo de Investigación Multidisciplinario de Ingeniería Tisular que ha hecho posible la realización de piel autóloga para la realización de transplantes, una actuación decisiva y puntera a nivel mundial, ya que ha supuesto que nuestra ciudad haya sido reconocida mundialmente en esta disciplina. “Granada es una ciudad poética, literaria, artística, pero científica también”, ha expresado Antonio Campos, el encargado de recoger el premio en nombre de todo el grupo de trabajo. “Seguiremos trabajando para demostrar que Granada está a la altura en estos tiempos de investogación, siempre al servicios de los enfermos y de la ciudadanía”, ha apostillado.

En cuanto a las `Medallas de Plata al Mérito por la ciudad´, este año se han concedido dos. Una de ellas recae en Eduardo Espinosa Alfambra, “por su trayectoria como escultor de numerosas tallas en la ciudad y especialmente en el barrio del Zaidín” , una propuesta de concesión de distinción iniciada por la asociación de vecinos Zaidín-Vergeles y la Hermandad de Caridad del Cristo del Trabajo y Ntra. Sra. de la Luz.

También se ha concedido esta distinción al grupo granadino de rock 091, nacido a comienzo de los años 80, un grupo que ha contribuido a que Granada sea una de las ciudades con más vida musical de España y ha dado lugar a la creación de otros muchos grupos en el variado espectro del pop y el rock. “Desde que hemos vuelto con nuestra ‘resurrección’, no hemos parado de recibir muestras de afecto, y esta es una más”, ha señalado uno de los componentes del grupo.

El `Diploma al mérito´ en la edición se entregará a la asociación AGER, entidad no lucrativa formada por españoles que retornaron y siguen retornando de Europa, América y otros países. Ager cuenta con más de 2.200 socios y desde su creación ofrece a los retornados un servicio integral, dando respuesta a toda su problemática ya sea de trámite en materias como desempleo, vivienda, sanidad; o de índole psicológico, entre otras. Por todo ello, “por la labor tan importante y necesaria que realiza con nuestros emigrantes retornados”, se le concede el Diploma al Mérito por la Ciudad.

Como novedad en este acto, no ha sido solo los concejales del equipo de Gobierno los que han hecho entrega de los honores y distinciones, sino que han participado ediles del resto de grupos políticos del Consistorio granadino

