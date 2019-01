Felices Reyes (y Reinas), llenos de gente buena, que suma y que pone entusiasmo a la vida, que pide perdón y perdona, que utiliza palabras que curan y cuidan, con confianza, con creatividad, con gratitud, generosidad y optimismo

Aquí mis 12 REGALOS con reflexiones de estos últimos 12 meses que han pasado por mi cabeza y mi corazón que he resumido en estas 12 ideas:

4. Verbos que ayudan a avanzar y poder dar la mejor versión profesional y personal con poemas que usan palabras que curan como PERDÓN. Me parece curativo hablar del perdón. Me parece útil ser humilde y pedir perdón cuando nos equivocamos. Me parece necesario trabajar para cuidar a la persona a la que hemos pedido perdón. Perdonar no es renunciar, no es tirar la toalla, no es consentir…Perdonar no es olvidar, es aprender a pensar mejor entendiendo que no estamos obligados a facilitar una reconciliación, sino a aceptar lo sucedido sin sentirnos “débiles” por dar ese paso. Perdonar es comprender, es empatizar, es dejar a un lado las emociones negativas, es pensar qué serías tú en las circunstancias vitales del otro, cómo habría sido tu camino si lo hubiera recorrido con sus zapatos.