“Estaremos acampados en la Plaza del Carmen hasta el viernes, día del desahucio”

Fernando y María José tienen lanzado para el viernes el desahucio de su casa de Las Gabias. Esta familia solicita recomprar su vivienda por la misma cantidad que el banco se la adjudicó -en una subasta- en el procedimiento de ejecución hipotecaria: 115.000 €. Teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que están pasando, entregarían 15.000 € más dos años de alquiler -400 € mensuales-. Al finalizar estos dos años, entregarían otra cantidad similar a la inicial, y el resto hasta los 115.000 € se negociaría la forma de pago. La negociación fue abogados de oficio, pero la Caja Rural ha contestado que la vivienda está en venta por 250.000 € -esta es la deuda que les ha quedado a la familia después de la subasta-.

Se han realizado durante la semana pasada varias protestas encabezadas por el grupo Stop Desahucios. Ninguna ha dado su fruto. Por eso Fernando y María José van a intentar la desesperada. “Vamos a estar acampados en la Plaza del Carmen hasta el viernes, es el día del desahucio, si nos dejan como aquel que dice”, comenta Fernando, que tiene previsto acudir al desahucio con la esperanza de que no se produzca.

“Hicimos nuestra proposición y siguen en la misma postura. Nos dicen que como mínimo hay que darle 250.00 euros, porque entonces perderían dinero”, relata Fernando con desesperación, ya que dice no poder ofrecer más por su situación económica.

“Ahora mismo hay más de cien personas en la Plaza del Carmen, pero siguen llegando. Por ahora no nos han puesto problemas para poner las carpas y las tiendas de campaña. Hay aquí policía, pero no nos han puesto ninguna pega”, no traslada Fernando.

Antecedentes

Fernando y María José, con su casa ya pagada, deciden -junto a otros dos socios- ampliar su negocio de metalistería -eran los años del boom inmobiliario-. Solicitan a Caja Rural un préstamo de 600.000 €; préstamo que avalan con sus respectivas viviendas -todas ya pagadas-. Durante 5 años -aproximadamente- pagan con regularidad y devuelven 273.000 €. El estallido de la burbuja inmobiliaria les coincide con la muerte de uno de los socios. Ante la imposibilidad de seguir pagando el préstamo, la viuda vende su vivienda y liquida su parte correspondiente, unos 130.000 € del préstamo. Un segundo socio entrega su vivienda -casa unifamiliar en el centro de las Gabias- y liquida, igualmente, su parte -tirando “por lo bajo”, unos 150.000 €-. El resto de la deuda le queda a Fernando y a su familia. Hasta el momento, la entidad bancaria ha recuperado, aproximadamente, 555.000 € del préstamo inicial.