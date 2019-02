El PSOE de Almuñécar asegura que no saldrá agua de Rules para Almería “mientras las necesidades hídricas no estén cubiertas”

La secretaria general del PSOE de Almuñécar y La Herradura, Rocío Palacios, ha respondido con contundencia a las declaraciones de la nueva Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, a medios de comunicación de Almería, sobre “la gran necesidad de agua que tiene el campo almeriense y su intención de llevar agua de la presa de Rules a Almería”. La socialista ha asegurado que los vecinos de Almuñécar y La Herradura conocen “mejor que nadie lo mal que se pasa cuando hay necesidad de agua” y saben “la ruina que supone que el agua se salinice y se pierdan los cultivos”, porque lo han “vivido”. “Los agricultores de Almuñécar, La Herradura y todo el Valle de Río Verde saben lo que les cuesta impulsar el agua a sus plantaciones, los altos costes de energía que deben soportar y que hacen que sus productos sean menos competitivos que los de otras provincias, donde se riega a un menor coste. Llevamos años esperando a que el Gobierno central ejecute las canalizaciones de Rules, que son vitales para nuestra agricultura. Demasiados años de espera, en los que los vecinos y vecinas de la Costa Tropical vemos cómo el agua se embalsa en Rules y no se puede sacar para regar nuestros campos, incluso cuando ha habido riesgo de que se secaran”, ha recordado.

Para Rocío Palacios, los vecinos de la zona llevan”demasiados años viendo cómo el Gobierno de Mariano Rajoy no contemplaba e impulsaba una infraestructura que es vital para la comarca”. “Llevamos meses reivindicando al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que priorice la ejecución de esas infraestructuras y pidiendo a la Junta de Andalucía que presione y colabore con el Gobierno central para impulsar su ejecución. Por esa razón, no vamos a permanecer callados ante la declaración de intenciones lanzada por la nueva responsable del Gobierno andaluz, en tierras almerienses, diciendo que llevarán allí el agua de Rules. Mientras las necesidades de nuestro campo no estén cubiertas, no vamos a consentir que el nuevo Gobierno andaluz juegue con el futuro de nuestros pueblos”, ha afirma Rocío Palacios.

La socialista considera que los vecinos de la Costa Tropical son “conscientes de la necesidad de agua que puedan tener otras provincias” y no se negarán a que “con solidaridad, se pueda aportar ese recurso a otras zonas que lo puedan necesitar pero, siempre que las necesidades presentes y futuras de la provincia de Granada estén garantizadas”.

“Los anteriores Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía siempre manifestaron que entre los usos del agua de la presa de Rules no se planteaba trasvase a ninguna otra provincia. Así lo manifestó en reiteradas ocasiones Inmaculada Oria, anterior delegada Territorial de Medio Ambiente en la provincia de Granada”. La socialista ha recordado que los usos del agua de la presa de Rules “están perfectamente especificados en el Plan Hidrológico de las Cuencas del Mediterráneo, aprobado en Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, cuyo ciclo de planificación es 2015-2021 y en ningún momento se plantea en él tal posibilidad”.

“Los almuñequeros y herradureños sabemos lo que es sufrir la falta de agua, que se sequen nuestros campos y que tengamos agua salada para beber. En el pasado, hemos luchado por el agua y que no le quepa duda a la nueva Consejera que nos tendrá enfrente si intenta satisfacer a su provincia en detrimento del campo granadino”, ha concluído Rocío Palacios.