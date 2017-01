El PP acusa a Susana Díaz de “despreciar” a Granada al excluirla de su “gira promocional” por Andalucía

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado su “indignación” al conocer que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tiene previsto incluir a Granada en la “gira promocional” que ha emprendido por varias capitales de la comunidad autónoma. Eso, ha manifestado la portavoz del grupo, Rocío Díaz, es una demostración más “de lo poco que le interesa Granada” a la dirigente socialista y también de algo que los populares han recalcado en varias ocasiones durante los últimos meses: que el alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, “no tiene ningún peso en su partido y se le ningunea”.

Para Rocío Díaz, el hecho de que de la ronda de visitas a las capitales andaluzas sólo haya una ciudad excluida y ésta sea precisamente Granada es “una muestra de desprecio no sólo hacia los votantes socialistas, sino hacia todos los que vivimos aquí”. Susana Díaz, ha recordado la portavoz, todavía no ha hecho ninguna visita institucional desde que Cuenca accedió a la Alcaldía “y eso ocurrió en mayo, con lo cual no puede decir que no haya tenido tiempo”.

Susana Díaz estuvo en la provincia de Granada en octubre. Acudió a Íllora, pero no sacó tiempo para acudir a la capital. “Entonces le interesaba, pero las cosas han cambiado y ahora quizás no se sienta tan a gusto y por eso prefiere no venir”, ha apuntado la portavoz popular en el Ayuntamiento de Granada.

Rocío Díaz ha enumerado algunos de los problemas que quiere “esquivar a toda costa” la presidenta andaluza. Por ejemplo el Metro, “que debería haber entrado en funcionamiento hace años pero que sigue esperando su turno y que no sabemos cuándo estará, porque la última fecha que nos han dado fue el próximo mes de marzo pero va a ser imposible”.

También está la reordenación hospitalaria, “a la que los granadinos se han opuesto de manera contundente con tres manifestaciones multitudinarias”. Pese a que más de cien mil ciudadanos se han echado a la calle para protestar, los socialistas “siguen jugando con la ambigüedad y no aportan la solución que estamos exigiendo todos, que no es otra que contar con dos hospitales completos”.

La presidenta, por lo demás, tampoco quiere mostrarse en público con un alcalde “que está investigado por la Justicia” y que tiene a la ciudad “sumida en el desgobierno, absolutamente abandonada, sin presupuestos y sin horizonte de tenerlos”. Un alcalde que sólo está en ese puesto “porque los demás partidos le dieron su apoyo para dejar fuera a la lista más votada” y que día a día “demuestra su incapacidad” y se limita a apropiarse de logros del anterior gobierno popular “y a hacerse mucha publicidad, mucho autobombo y muchas buenas caras en las fotografías, para intentar así tapar su total ausencia de ideas e iniciativas”.