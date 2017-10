El Covirán Granada visita tierra maldita

El equipo de Pablo Pin se medirá con motivo de la quinta jornada de la LEB Plata al Cintra Plasencia, contra el que nunca ha conseguido ganar a domicilio.

Tras cosechar una importante y sufrida victoria en el Palacio de los Deportes, donde el conjunto nazarí se impuso al CB Morón por 63-60, ahora busca mantenerse en lo alto de la clasificación cosechando la segunda victoria a domicilio de la temporada, a pesar de que el historial de los rojinegros en esta cancha no es muy positivo para los mismos.

Ambos equipos se vieron las caras con anterioridad en la Liga EBA. En la primera ocasión en la que ambos se midieron, el conjunto nazarí perdió en La Bombonera en su primera visita a la misma, la cual tuvo como consecuencia la interrupción de su racha de 10 victorias consecutivas. Una falta en el último segundo del partido condenó a los rojinegros, perdiendo 65-64. Posteriormente, el Covirán Granada certificaría en el mismo escenario una racha de tres derrotas consecutivas, cayendo contra el Plasencia por 86-80 en un partido negro para los rojinegros.

Esta maldición no es exclusiva de La Bombonera, en la siguiente temporada los de Pablo Pin cayeron en los dos enfrentamientos contra los mismos. Los rojinegros fueron arrollados a domicilio, con una actuación sobresaliente de Bayle, el cual promedió un triple doble. El guión de la película no cambiaría en el Palacio, donde nuevamente el Covirán Granada no fue capaz de imponerse al Plasencia, cayendo 73-79.

Ambos equipos vuelven a verse las caras, en esta ocasión en una liga superior, la LEB Plata. A pesar de este historial tan favorable para los Plasencianos, ambos equipos llegan en igualdad de condiciones, con tres victorias cosechadas y tan solo una derrota concedida. Los de Pablo Pin buscarán cortar la racha de dos victorias de los extremeños, consolidándose en la cabeza de la clasificación y rompiendo de una vez por todas el maleficio con su “bestia negra”.