Colectivos sociales se quejan del aislamiento y la falta de asistencia a los saharauis retenidos en Barajas

Colectivos sociales se han quejado este domingo del aislamiento y la falta de asistencia que están teniendo los solicitantes de asilo saharauis en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según ha informado a Europa Press una activista de la Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui (PAPPS) Granada Buñuelos cuatro saharauis han mostrado resistencia pacífica y se les ha vuelto a llevar la sala de inadmitidos de la T-1.

Por otra parte, los catorce saharauis que iban a salir ayer en un vuelo hacia Argel a las 11.40 horas tras haber sido denegada su petición de asilo mostraron también “resistencia pacífica” y bajaron del avión. Por el momento, estos últimos se encuentran en la actualidad en una sala de la T-4, que depende directamente de la Policía.

Todos ellos, según ha explicado Granada Bueñuelos, se encuentran “muy nerviosos”, se quejan y están “muy agotados”, ya que continúan en huelga de hambre desde hace más de una semana y “no están recibiendo ninguna asistencia”.

“La Policía no les asiste, no atiende a ninguna de las peticiones que hacen y están aislados. Antes la Cruz Roja les daba dinero para que se pudieran comunicar, ahora ya no tienen monedas para llamar y no les están dando la posibilidad de tomar medicación a algunos”, ha criticado esta activista.

Distintos colectivos sociales se concentraron ayer sábado en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para pedir que se cumplan las leyes internacionales con los saharauis que desde hace una semana se declararon en huelga de hambre como protesta por el trato que estaban recibiendo.

De las 71 personas que desde el 25 de agosto se encontraban en el aeropuerto de Barajas a la espera de la concesión o no de la protección internacional, “sólo la obtuvieron 19”, informó a Europa Press Marina Gómez, de la Asociación ‘Sin Papeles Madrid’.

“PREOCUPADOS POR LA FALTA DE RECURSOS”

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, desde ACNUR aseguraron este sábado estar “preocupados” tanto por la situación de los saharauis solicitantes de asilo en Barajas, con quienes han mantenido “contacto directo” como por la falta de recursos para dar una atención adecuada para gestionar las peticiones.

Además, la Agencia de la ONU para los refugiados señaló que este incremento de solicitudes de asilo “está en consonancia con la tendencia general del incremento de solicitudes de asilo de toda España”.

Asimismo, este viernes, técnicos del Defensor del Pueblo realizaron sin previo aviso una visita a las instalaciones. La Institución, que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, acudió a Barajas tras recibir quejas por hacinamiento e insalubridad en las instalaciones en que se halla retenido este grupo que ha solicitado protección internacional.

Según informó este organismo en un comunicado, los técnicos del Defensor se entrevistaron con estas personas, con los responsables de la sala y con intérpretes, abogados, ONGs acreditadas y otros intervinientes en el procedimiento de asilo que también se encontraban en estas dependencias. También inspeccionaron las instalaciones y el trato que reciben las personas que allí se encuentran.

Por su parte, el Ministerio de Interior reforzó el personal de la oficina de Asilo y Refugiado para agilizar al máximo las solicitudes de asilo. Según indicaron fuentes del Ministerio a Europa Press, se aumentó la dotación de instructores para resolver lo antes posible las solicitudes de asilo y refugio para este grupo de saharauis.

Las mismas fuentes precisaron que las peticiones de asilo se tramitan de forma normal y acorde a la legislación vigente, atendiendo todo los casos de forma individualizada. Además, resaltaron que estas personas cuentan con asistencia letrada.