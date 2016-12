Coldplay fueron el evento musical más popular de 2016 y Metallica son el más esperado de 2017

Ticketmaster, la compañía que vende millones de entradas en 28 países, ha realizado una encuesta a sus 85 millones de fans de su base de datos para descubrir los eventos más populares del 2016 y cuáles son los más esperados para el próximo 2017.

Los usuarios de Ticketmaster de todo el mundo han coronado a la banda británica Coldplay como el Ticket Of The Year del 2016 a nivel global. Los clientes españoles están de acuerdo, dando también la primera posición a los reyes del pop.

La gira A Head Full of Dreams de Coldplay vendió más de 1 millón de entradas en 2016, por lo que no es ninguna sorpresa que el Ticket Of The Year 2016 en España se haga eco del ganador mundial, recuerda el comunicado remitido a Europa Press.

Chris Martin, el cantante de Coldplay, ha declarado: “Estamos muy orgullosos de recibir el premio Ticket Of The Year de Ticketmaster. Gracias a todos los que nos han votado. Los conciertos que hemos hecho este año han sido muy especiales para nosotros, por lo que es maravilloso saber que también lo han sido para nuestros fans.”

En segunda posición, los clientes de Ticketmaster España han votado a Beyoncé, a la que siguen los rockeros Muse y el eterno reconocido como “The Boss” Bruce Springsteen con su E Street Band. Cierra la lista de los cinco más votados El Rey León, el musical que lleva más de 5 años llenando en Madrid.

DIRECTO MÁS ESPERADO DE 2017

Y, finalmente, el directo más esperado del 2017 en España es la banda de trash metal Metallica, por lo que se intuye que sería recibida con los brazos abiertos si visitara nuestro país. Coldplay aparece de nuevo como segundo evento más esperado, seguido por Bruno Mars, quien actuará en Madrid y Barcelona el próximo año. La lista se cierra con U2 y Foo Fighters, dos de los conciertos que hasta ahora han tenido mayor acogida entre los fans de Ticketmaster España.