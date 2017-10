Carmen Salinas: “En la abogacía te das cuenta de que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos, y eso es una mina de oro para escribir”

Carmen Salinas asegura que escribe desde que tiene memoria. Como muchos amantes de la literatura, une letras para construir su vía de escape. Se siente cómoda inventando historias que rozan más el realismo que la ficción, y confiesa que se desenvuelve mejor en dos formatos: los cuentos y las novelas. A cada género le ve facilidades y/o retos; y las historias que lee y escribe no le parece a veces tan distantes de la abogacía, ámbito profesional al que se dedica.

Esta tarde, esta joven granadina de 28 años, que ya ha sigo ganadora y finalista de varios concursos, como el del Premio de Novela Carmen Martín Gaite 2017 o en el concurso de microrrelatos de temática libre “Pluma, Tinta y Papel”, presenta su primera novela publicada titulada “El Alma de las flores” a las 19.30h en la librería Picasso de Granada.

Pregunta (P). ¿Qué comparten la abogacía y la literatura? ¿Existe un punto de unión entre estos dos ámbitos en los que te mueves?

Respuesta (R.) Sí que existe. Cuando te dedicas a la abogacía, algunas veces, por desgracia, también tienes que unir hilos, al igual que los enlazas en la novela para llegar a un resultado y, exactamente, al igual que ocurre en las novelas, muchas veces ese resultado no llega, pero llegas a otro. Aparte, en la abogacía desciendes a los infiernos de las personas, y te das cuenta de que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos, y eso para escribir es una mina de oro.

(P). Antes de profundizar sobre tu novela “El Alma de las flores”, hablemos de tus inicios. ¿Cuándo comenzó tu andadura por las letras?

(R.) Escribo desde que tengo memoria. Lo necesito para ordenar mis ideas. Aparte de esta novela, también escribo cuentos. Me siento cómoda en la narrativa más realista. No soy buena escritora de ficción. Ambos, el cuento y la novela, tienen sus partes buenas y malas. En la novela puedes profundizar más en el personaje, cosa que no puedes hacer en el cuento por una cuestión de espacio. La novela te permite construir progresivamente los personajes; en el cuento, el personaje ya está prácticamente creado. Sin embargo, el cuento tiene la ventaja de que lo que se cuenta es el punto álgido de la historia.

(P). ¿Qué se van a encontrar tus lectores en tu nueva novela?

(R.) Es una novela que está escrita desde diferentes puntos de vista. Por una parte, se van a encontrar una parte de la historia que está ambientada en Portugal, en la Revolución de los Claveles. Alma, la protagonista, es la hija de uno de los cuatro muertos. En esa transición de la democracia en Portugal, los lectores se van a encontrar de frente con el rol femenino en la sociedad, como no se consigue adaptar. A raíz de eso, verán a Alma adentrarse en una situación extrema por el hecho de ser mujer. Esa lucha feminista se trata bastante en la novela.

Los lectores también se van a encontrar con una historia de amor y desamor. Una relación que al principio está marcada por la fantasía y el romanticismo, pero que luego se convierte en una pesadilla con consecuencias muy caras.

Verán el desarrollo de Alma, que se ve obligada a correr antes de andar, a ser mujer cuando le correspondería ser aún una niña.

(P). Tienes más de mil seguidores en Twitter y muchos te conocen por tus microrrelatos. Imagino que estas herramientas sociales son un buen aliado para contar y para que, de alguna manera, cuenten contigo… ¿Cómo estás proyectando tus trabajos en las redes?

(R.) Es un lugar muy apropiado para contar. Tiene la parte buena de que te obliga a sintetizar, y creo que eso es algo muy interesante porque las personas solemos tender a dispersarnos. Por este motivo, creo que es interesante ese esfuerzo que nos obliga a hacer para detectar la idea principal de lo que queremos transmitir, precisamente para que el mensaje de transmita mejor. Por otra parte, lo veo peligroso porque nos estamos acostumbrando a una información muy corta, muy condensada, y creo que nos perdemos parte del trabajo de las personas o nos mostramos más reticentes a leer algo más amplio.

(P). Sueles trabajar, a través de la lectura, con niños en situación de exclusión social. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Enfocar ese trabajo desde la lectura es muy importante porque muchas veces ves a esos niños cómo intentan huir de la situación en la que viven a través de la lectura. Por otra parte, la lectura proporciona información y la información da el poder, y ellos la necesitan. Por lo general, estos niños están contaminados por su familia o su entorno, y a través de la lectura pueden descubrir que existen más mundos, y eso les sorprende.

(P). Próximamente vas a empezar a colaborar como articulista en Granada Digital. ¿Qué se van a encontrar nuestros lectores a través de tus artículos de opinión?

Van a encontrar una opinión literaria sobre todas las actividades culturales de la ciudad. Hay mucha oferta, y muchas veces no tienen la publicidad que se merecen. Hay veces que hasta la gente las demanda, y realmente ya existen. Quiero informar y comentar esas actividades, así como hacer críticas literarias de libros y autores de actualidad.