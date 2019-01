Álvaro Vadillo: “Estamos haciendo las cosas bien y este es el camino”

Uno de los jugadores que más ilusión generó entre la afición del Granada CF cuando llegó este verano, para formar parte de la plantilla de un equipo que había desilusionado por no lograr su objetivo de ascender a Primera División, fue Álvaro Vadillo. El extremo gaditano ha deleitado en más de un partido a los granadinistas, que disfrutan ahora de ver a su equipo en lo más alto de la tabla, líder y campeón de invierno. “Es algo anecdótico a estas alturas”, recuerda un Vadillo que asegura que el Granada CF está “haciendo las cosas bien” y “este es el camino” que debe seguir, pero “siempre con los pies en el suelo”.

El Granada CF va ‘pasito a pasito’, y Vadillo sabe que esa es una de las claves para poder lograr algo importante esta temporada. Ya tiene experiencia en alcanzar la gloria desde la Segunda División, “disfrutando del camino” y con la filosofía del “partido a partido”. El gaditano goza de un buen momento junto a los miembros de un vestuario que considera “espectacular” y cuyo trabajo “está dando sus frutos”.

Pregunta: Se ha convertido en uno de los jugadores más queridos entre los aficionados del Granada CF, ¿cómo se siente por eso?

Respuesta: Contento, está claro que estamos haciendo una temporada, a día de hoy, muy buena para el club y muy buena individualmente para cada uno. Desde que llegué al Granada noté mucho cariño y, a día de hoy, por suerte, sigue ahí.

P: ¿Le paran mucho por la calle? ¿Qué le dicen los aficionados?

R: No mucho. Cuando salimos del estadio, recién terminado el partido, sí que hay quien pide fotos, pero lo normal, en ese sentido Granada es una ciudad bastante tranquila. Y bueno, creo que se están sintiendo muy identificados con lo que estamos mostrando este año, independientemente de que ganemos o perdamos, siempre damos lo mejor y lo máximo de cada uno y yo creo que la afición, en ese sentido, se siente un poco identificada.

P: ¿En qué jugador se ha fijado, se fija o qué referente tiene?

R: A día de hoy, no. Desde pequeño sí que me he fijado mucho en Joaquín, por estar en el Betis y por ser de Cádiz.

P: ¿Está disfrutando de un buen momento en su carrera? De momento, también le respetan las lesiones.

R: Sí, siempre lo he dicho y eso, para mí, es fundamental, que las lesiones me respetaran ya que, por mala suerte, en los últimos años he tenido bastantes. Yo sabía que podía dar un buen nivel.

P: ¿Qué aprendió tras superar graves lesiones de rodilla cuando militaba en el Betis?

R: He estado muy ‘jodido’, pero ahora, a toro pasado, créeme que ayuda muchísimo en todos los sentidos, ya no solo futbolísticamente sino personalmente, porque tener no una sino dos lesiones de gravedad, como he tenido yo, te ayuda bastante a replantearte muchísimas cosas.

P: Después tuvo una gran experiencia, la de lograr un ascenso a Primera también con el Huesca, ¿cuál es la clave para conseguirlo?

R: Nosotros teníamos claro que el objetivo, que es el mismo que nos hemos marcado aquí esta temporada, era el ir partido a partido e intentar disfrutar del camino, de cada entrenamiento y de cada partido y, así, conseguimos el objetivo.

P: Aunque el Granada CF va ‘pasito a pasito’ y tiene como objetivo la permanencia, está claro que aspira a mucho más después de cerrar la primera vuelta como líder.

R: La realidad es que estamos en una situación bastante buena, pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo que la Segunda División es muy difícil y muy larga, porque todavía quedan 21 partidos, pero somos conscientes también de que estamos haciendo las cosas bien y de que este es el camino.

P: ¿Cómo se sienten al ser campeones de invierno?

R: Sinceramente nada, porque, a día de hoy, eso es anecdótico. Ser campeón de invierno no te asegura absolutamente nada.

P: El equipo genera mucho peligro, pero en ocasiones le falta concretar en los metros finales, ¿qué está fallando?

R: Creo que lo más importante en el equipo y por lo que estamos todos tranquilos, tanto la parte de arriba como el cuerpo técnico, es que las ocasiones están. Lo preocupante sería que no generáramos ocasiones. El juego está fluyendo y estamos generando bastantes ocasiones y lo de entrar o no, eso ya es cuestión de tiempo.

P: ¿Cree que con la llegada de Dani Ojeda esto puede mejorar?

R: Sí, es un chico que sabemos que tiene muchas cualidades en ataque, que nos puede aportar muchísimo y es un gran refuerzo por parte del club.

P: En defensa, el Granada se muestra muy sólido, pero todos los jugadores contribuyen a ello, ¿esto es fundamental para el equipo?

R: Sí, en esta categoría lo fundamental es ser un buen bloque defensivo y, así lo demuestran los números, somos el equipo menos goleado y creo que no es solo trabajo de la defensa o del portero, sino que es algo colectivo.

P: ¿Insiste mucho el míster en aspectos defensivos?

R: Sí, pero nosotros también sabemos que en esta categoría si eres defensivamente sólido, tienes muchas opciones.

P: Cuando las cosas no funcionan, ¿qué os pide a los jugadores de ataque?

R: Creo que, por suerte, en lo que llevamos de temporada, con más o menos acierto, las cosas están saliendo. El míster siempre nos pide creatividad, que seamos nosotros mismos y así estamos siendo y así nos está yendo bien.

P: En algunos partidos da la sensación de que los rivales tienen muy estudiado al equipo, ¿sienten que ya tienen tomada la medida al Granada?

R: Sí, puede ser. Cuando vienen los equipos a Los Cármenes se encierran un poco más atrás y nos está costando, sobre todo en estos últimos partidos de la primera vuelta, pero estamos trabajando para intentar que cada vez que traigan esa estrategia, contrarrestarla.

P: Ha cambiado mucho del equipo de la temporada pasa a esta, ¿cómo lo vio desde fuera y qué le comentan los compañeros que ya estuvieron en la plantilla el año pasado?

R: De eso puedo hablar poco, porque no estaba la temporada pasada y no sé qué ambiente se respiraba en el vestuario del año pasado. Del de este año puedo decir que es espectacular, que es lo típico que se dice, pero es la realidad. Y creo que eso está dando sus frutos.

P: ¿Ese buen ambiente en el vestuario es una de las claves para que el equipo funcione?

R: Sí. Yo nunca en el fútbol profesional había coincidido con tantos andaluces, somos 14 ó 15, y los que son de fuera de Andalucía también tienen nuestra gracia y siempre están haciendo bromas con nosotros y eso, al final, se nota.

P: ¿Con qué compañeros se lleva mejor?

R: Somos un grupo muy unido, me llevo bien con todos, pero sí que es verdad que con Fede Vico, que es mi compañero de habitación y al que también conocía de mucho antes, es uno de los que mejor me llevo.

P: ¿Qué compañero le ha sorprendido más a nivel futbolístico?

R: El que más me ha sorprendido desde que llegué ha sido Fede San Emeterio. Las veces que me había enfrentado a él, que habían sido unas cuantas, sin más, pero desde que entreno con él todos los días y compito con él, me parece un jugador espectacular.

P: Ahora tienen dos partidos consecutivos en casa, frente al Elche y al Extremadura, ¿cómo los afronta el equipo?

R: Como venimos afrontando todos. Sabemos que en casa nos tenemos que hacer fuertes, que tenemos que conseguir de tres en tres y tenemos una buena oportunidad para sumar, sabiendo lo difícil y lo complicado que es ganar en esta categoría.

P: ¿Consideran fundamental el apoyo de la afición?

R: Sí y así está siendo. El otro día nos pusimos 0-1 contra el Albacete y animaron, aplaudieron y siguieron ahí con nosotros y pudimos conseguimos el empate, incluso la victoria. Está claro que cuando ellos están de nuestra parte, que ha venido siendo toda la temporada, para nosotros es más fácil.

P: A pesar de ello el estadio no presenta un lleno, ¿qué le diría a la afición para ver un estadio Los Cármanes lleno?

R: Creo que el juego que está haciendo el equipo y las ganas que demostramos partido a partido es mensaje suficiente. Es verdad que no se está llenando, pero los que están, están apoyando al máximo y, sinceramente para mí, con eso me basta.

P: ¿Qué desea para este 2019?

R: Personalmente siempre deseo lo mismo, que es no lesionarme y disputar los máximos minutos posibles y, colectivamente, ganar el próximo partido.