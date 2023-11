La zona Norte reclama compromiso a Endesa: "Nos prometieron un arreglo en septiembre y seguimos igual"

Con diciembre a la vuelta de la esquina, el frío se hace notar en Granada con jornadas en las que la temperatura mínima roza los cero grados. Además, el anochecer llega desde bien temprano desde que se produjo el cambio de hora. Este tiempo pesa mucho en la zona Norte de la capital, donde los cortes de luz no dejan de ser una constante en la rutina de muchos ciudadanos. Rosa García, presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio Nueva Cartuja, ha alzado la voz de nuevo este jueves para denunciar que ella y sus vecinos se ven "condenados la oscuridad". Por otro lado, pide compromiso a Endesa: "nos prometieron un arreglo en septiembre después de todo el verano a oscuras y seguimos otra vez igual".

La representante vecinal califica la situación de "insufrible", pues las ausencias de suministro tienen como consecuencia tirar comida de su frigorífico o no tener la posibilidad de calentar su hogar. "¿Por qué mis hijos no tienen los mismos derechos que el resto de los niños y jóvenes de Granada?", pregunta Rosa García, que lamenta la falta de "verdadera voluntad" para acabar con un problema que no ve la luz al final del túnel.

La residente en Nueva Cartuja declara que en septiembre ella y sus vecinos recibieron a un encargado de Endesa. "Nos pudo conocer y ver que éramos vecinos normales al corriente de pago y que no merecíamos estar viviendo así", detalla.

"Se nos prometió un refuerzo de la línea que a día de hoy no ha llegado", insiste Rosa García, quien hace hincapié en que "el 75% de vecinos paga su luz y sólo el 5% de los suministros lo hacen de manera ilícita". Por último, la granadina critica que los barrios perjudicados "sufren por las mentiras que encima nuestras administraciones hacen suyas para poder tener la excusa perfecta para no hacer nada".