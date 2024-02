Ziv acusa al Covirán de "antisemitismo" y el club desmiente todas sus palabras

El culebrón de Yiftach Ziv regresa con un capítulo inesperado. El base israelí, que ahora juega en el Saint-Quentin Basket-Ball, ha realizado unas duras declaraciones sobre su estancia en Granada en el portal hebreo ynetnews.com que han obligado al club rojinegro a emitir un duro comunicado en el que desmiente todas y cada una de las graves acusaciones vertidas por el que fuese jugador rojinegro hace apenas unos meses.

Ziv habla abiertamente de una "exclusión" por parte del club granadino y de "miedo de hablar hebreo por la calle", de una experiencia que fue un "calvario" para él y de un "abuso" por parte del club. El israelí asegura que "el equipo no me apoyó, me abandonaron. Nadie me preguntó cómo estaba o como estaba mi familia. No estaban interesados en mí en absoluto". Unas palabras envenenadas que poco o nada tienen que ver con la realidad según asegura el propio Fundación CB Granada en su comunicado.

El base detalla que su sentimiento era que la exclusión se debía a que era "judío e israelí", acusando así al Covirán Granada de actitudes y comportamientos antisemitas. Yiftach Ziv continúa su peliaguda entrevista aludiendo también a Pablo Pin, del cual asegura que no se acercó a él para darle algo de tranquilidad. Desplazado y desprotegido, así decía sentirse el jugador israelí durante su estancia en Granada desde que comenzó la guerra. Ziv reprocha su ausencia en los partidos, el tener que entrenar aislado del grupo y reprocha que la seguridad solicitada por la entidad en uno de los encuentros de la presente campaña no era realmente por él. Según el jugador, Óscar Fernández-Arenas expresó en una entrevista que "como hay un jugador israelí en el equipo no se sentían seguros, entonces me di cuenta de que trajeron escolta policial para ellos y su seguridad, no para mí". Palabras totalmente tergiversadas pues como puede verse en la entrevista que el presidente rojinegro concedió a este medio jamás pronunció esas palabras".

Respuesta tajante del Covirán Granada

Una vez el club ha tomado conocimiento de estas duras declaraciones de Yiftach Ziv, la entidad rojinegra ha querido desmentir todas y cada una de las acusaciones realizadas contra el club y el cuerpo técnico. El Fundación CB Granada ha recalcado, en primer lugar, que "tanto el jugador como su agencia de representación fueron informados de que el club estaba buscando un sustituto y que, por lo cual, no jugaría y no iría convocado con el equipo".

Respecto al "desplazamiento" que el base israelí asegura haber sufrido durante su estancia en Granada, el club explica que el jugador "continuó entrenando junto a sus compañeros hasta el mismo momento en el que la poca implicación mostrada en los entrenamientos provocó un bajón en el ritmo de los mismos, por lo que no quedó otra solución que se ejercitase con el entrenador ayudante, Andrea Pecile, mientras se le buscaba una salida".

El Covirán Granada se ha mostrado también tajante ante la acusación de exclusión por su origen y religión, detallando que "nunca ha sido un problema para nosotros la nacionalidad del jugador, como se puede comprobar con la invitación que recibió el exjugador del Granada CF, Shon Weissman, que estuvo en el palco de autoridades del Palacio de Deportes presenciando un encuentro del Coviran Granada, ya con el conflicto iniciado", a lo que añade que "en todo momento el club muestra interés por su situación. El club se interesó por la seguridad con la que contaba Shon Weissman y el Granada CF reconoció que se realizaba todo el procedimiento por medio de la embajada. La Fundación CB Granada puso en contacto a Yiftach Ziv con la embajada, pero el jugador mostró un nulo interés".