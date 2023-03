Villafranca reconoce que echó en falta "mayor arrope" de la Consejería de Cultura en su última etapa en la Alhambra

La exdirectora del Patronato de la Alhambra y Generalife María del Mar Villafranca ha reconocido este viernes que echó en falta un "mayor arrope" de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, en su última etapa al frente del monumento nazarí, reconociendo que el denominado caso audioguías, del que ahora ha sido absuelta por la Audiencia Provincial, ha sido "una especie de vía crucis" del que nadie puede salir "indemne".

Aunque no quiere sentirse "víctima", Villafranca, que ha señalado que sigue siendo militante socialista, ha indicado que ha "pagado muy alto" haber sido directora de la Alhambra "durante once años". Va a pedir la anulación de su detención, que ha calificado de "ilegal", y valora pedir daños y perjuicios, en un caso en que no le consta que haya habido recursos hasta el momento presentados por las partes, que aún tendrían de plazo para ello hasta la semana que viene.

Ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en que ha valorado, haciendo uso de su "derecho" a la palabra, la sentencia absolutoria de la Audiencia, habiendo indicado que el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, la ha llamado "personalmente" para mostrarle su "satisfacción" tras el fallo, y que ha hablado con él en diferentes ocasiones durante el proceso.

"El PSOE ha hecho lo que tenía que hacer" y sus dirigentes han salido a decir "lo que tenían que decir" tras la sentencia absolutoria, si bien, preguntada al respecto, sobre el PP - que indicó en Granada que la felicitaba por su absolución recordando la sentencia de la Cámara de Cuentas por la que habría de pagar 400.000 euros por dos contratos, uno de ellos el enjuiciado por la Audiencia-, Villafranca ha afirmado que "cuanto menos suena cínico".

Ahora tiene una "sensación que no es de felicidad absoluta", ha agregado la exdirectora, quien ha apuntado que Rosa Aguilar, la que era consejera de Cultura cuando ella dimitió en la Alhambra por el caso audioguías, encargó una auditoría "suelta de manos" y "sin acuerdo del Consejo de Gobierno", lo cual era "preceptivo", ni del Pleno del Patronato, y en la que no tuvo la oportunidad de presentar sus alegaciones.

"Estaba empujando a la Alhambra a una situación que no sabíamos adonde llegaría". Se trataba a su parecer de "buscar un documento que ayudara a la Junta a mantener la causa en términos de apoyo jurídico", el cual terminó "formando parte del sumario" en tanto la Administración autonómica es acusación particular en el caso audioguías, algo que ha indicado que le ha dolido. El auditor, que encontró "menoscabo en tres contratos", entre ellos el juzgado y el de la concesión del contrato de las tiendas, es hoy director general de la Agencia Idea, ha señalado Villafranca sin decir su nombre.

El caso audioguías "se ha inflado intencionalmente buscando lo que no hay", ha indicado en otro punto de su comparecencia informativa, en que ha estado acompañada de su familia. En lo que conecta con la sentencia del Tribunal de Cuentas, ha señalado que está "en plazo" para presentar la sentencia de la Audiencia Provincial, confiando en que "si no ha habido perjuicio, no se puede pedir ninguna cantidad".

Sobre el contrato de la tiendas, Villafranca ha indicado que es una "cuestión documental" que se ha solicitado al Patronato, que no lo habría "mandado", cuando "toda la documentación obra" en su archivo, y que tampoco su secretario, al que ha aludido sin dar su nombre, habría respondido a las preguntas que se le han formulado al respecto, en lo que ve "un poco de obstrucción a la justicia".

"Causa general"

Volviendo a su valoración general del caso audioguías, según Villafranca, "no se puede convertir una causa general sobre la gestión" de la Alhambra "con un tema puntual del contrato de las audioguías" del que "si hubiera algún reproche", que no niega, tendría que verse en la "instancia administrativa" pues "no en un caso penal con todo el desgaste" que ello ha supuesto a ella y su entorno.