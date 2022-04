VÍDEO | La lluvia, protagonista en un triste Martes Santo en Granada

Los amantes de la Semana Santa de Granada vivieron este martes un día para el olvido. Los caprichos del destino quisieron que la mañana del Martes Santo ofreciera un tiempo espléndido, pero la tarde no fue igual para decepción de las cuatro cofradías que aguardaban con tantas ganas la cita. Las hermandades de la Lanzada, la Esperanza, la Humildad y el Santo Vía Crucis tendrán que esperar a 2023 para volver a desfilar por las calles de Granada. Sus integrantes tuvieron que conformarse con reencontrarse con sus Titulares y realizar sus rezos en los templos. En el vídeo que acompaña esta noticia, disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital, se puede ver cómo aconteció un día luctuoso.

La incertidumbre iba a ser protagonista durante toda la jornada. La Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores vivió hasta dos aplazamientos por parte de la Junta de Gobierno de la Lanzada. La cofradía tomó la determinación de salir a las calles a las 18:20 horas, casi dos horas más tarde de lo previsto en el itinerario.

El cortejo enfiló el umbral de la puerta de las puertas de la parroquia cuando la lluvia comenzó a apretar. Tanta crueldad no deparó otra cosa que lágrimas de frustración y abrazos de consolación. El cantaor Miguel Machado dedicó una emocionante salve al Cristo de la Lanzada y a la Virgen de la Caridad.

La tarde se convirtió en una sucesión de malas noticias, pues en el Albayzín las posibilidades optimistas no estuvieron presentes. La Hermandad del Santo Vía Crucis tardó poco en confirmar que los pasos de Jesús de la Amargura y Nuestra Señora de los Reyes no iban a salir de la Iglesia de San Juan de los Reyes. Los fieles que esperaban con sus paraguas no se extrañaron por un desenlace tan esperado como doloroso. Los feligreses tuvieron la opción de entrar a venerar a los Titulares hasta las 23:00h.

El tercer revés de la tarde fue para el Cristo del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza. El hermano mayor de la cofradía, Luis Sánchez, dejó claro que las condiciones no fueron idóneas en ningún momento. La Iglesia Parroquial de San Gil y Santa Ana acogió rezos en nombre del Cristo del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza. Los presentes pudieron escuchar unas sentidas letras del cantaor Cristian, un lojeño que no falla a esta cita desde 2012.

Tras un día tan aciago era imposible que el final fuese feliz. La Hermandad de la Humildad tenía como hora límite para salir a procesionar las 21:20h. Su hermano mayor, Germán Bolivar, no exageró cuando dijo que se habían apurado todas las opciones al máximo, pues su comunicado llegó cerca de la hora clave. Los granadinos pudieron acceder al interior de la Iglesia de Santo Domingo tras una misa que congregó a todos los integrantes de la cofradía.

El Martes Santo no cumplió las expectativas de las hermandades y los feligreses, pero nadie puede borrar el significado que han tenido los traslados y los reencuentros vividos en esta Semana Santa. La Lanzada, la Esperanza, la Humildad y el Santo Vía Crucis cuentan ya los días para el Martes Santo de 2023.