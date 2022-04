El Covirán afronta la primera de las "no finales"

Los siete partidos que restan de aquí al término de la temporada "no son unas finales", al menos para Pablo Pin. El técnico del Covirán Granada cree que no hay ningún equipo equipo en el mundo que sea capaz de ganar siete finales consecutivas. Sin embargo, si se encaran estos duelos como partidos normales, los rojinegros ya fueron capaces de vencer en ocho jornadas consecutivas, justo las que necesitan ahora mismo para certificar el ascenso directo y ya llevan dos. Por lo tanto, este es la primera de las seis "no finales" que quedan por delante.

Los rojinegros buscarán ante el Acunsa GBC sumar su tercera victoria seguida y mantener una jornada más el liderato en solitario de la LEB Oro. Una condición que se ganaron el pasado domingo gracias a un meritorio triunfo por 68-70 en la pista del Movistar Estudiantes. James Ellisor y Thomas Bropleh fueron los máximos anotadores de los nazaríes en un choque igualado que se decidió en los últimos segundos con un lanzamiento exterior de Álex Urtasun que no entró.

Sin tiempo para descansar el Coviran Granada recibe ahora a un equipo que lucha por acabar la temporada entre los 9 mejores equipos de la competición y disputar de esta forma la fase de ascenso a ACB. El Acunsa GBC tratará de conseguir un triunfo que le permita olvidar la derrota sufrida la pasada semana en la pista del ICG Força Lleida a pesar de un último cuarto en el que el parcial fue de 27-36.

Los visitantes recuperan para el choque a su entrenador, que se perdió el encuentro en tierras catalanas debido al Covid-19. Lolo Encinas cuenta para el puesto de base con tres directores solventes como Aitor Zubizarreta, Xabi Oroz y Aegir Steinarsson. El exjugador del Coviran Granada aporta veteranía y solidez defensiva al equipo, mientras que el islandés es un base eléctrico que destaca por su rapidez. Además, Oroz puede hacer también las veces de escolta, posición que comparte con Charles Barton y Mikel Motos.

Los aleros del Acunsa GBC son Kyle Mallers, Ander Martínez y Xabi Beraza. Los dos primeros se prodigan más en anotación que el de Rentería, que cuenta con un perfil más defensivo.

Por su parte, Lolo Encinas cuenta en el juego interior con el acierto desde la línea de 3 puntos de Ben Simmons, con pasado en la liga ACB, y con jugadores experimentados como Mario Delas y Domagoj Proleta.

Una de las principales armas que debe desactivar el Coviran Granada es el acierto en el triple de su rival, ya que el conjunto vasco es el mejor equipo de la liga desde más allá de la línea de 6’75.