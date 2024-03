Verma el Mago participa en la Semana Santa Accesible de Granada

Manuel Irurita, conocido en la comunidad artística como Verma el Mago, se une a la Semana Santa Accesible de Granada con una actividad lúdica de magia cofrade. Este evento forma parte de la 8ª Guía de la Semana Santa Accesible organizada por La Ciudad Accesible, el Ayuntamiento de Granada y la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada y está dirigido a jóvenes cofrades con discapacidad de toda la provincia, tiene como objetivo principal reconocer y agradecer la valiosa contribución de estos cofrades a la visibilización de la inclusión, especialmente en eventos significativos como la Semana Santa y la Cuaresma.

Verma, un mago apasionado con parálisis cerebral y un 65% de discapacidad, ha dedicado su vida a cautivar y sorprender a personas de todas las edades con su arte mágico. Inspirado por la rica historia y cultura de Granada, ha perfeccionado sus habilidades para ofrecer un espectáculo único y cautivador, desde sus humildes comienzos en las calles de la ciudad hasta presentaciones en grandes escenarios.

En palabras de Verma el Mago afirma que "yo siempre intento que haya una buena cercanía con la gente, ya sea con o sin discapacidad, me gusta hacer sentir, me gusta hacer reflexionar, me gusta contar algo, además de hacer magia, de crear esa ilusión. Quiero transmitir un mensaje de fuerza, de superación de todos los obstáculos que pueda tener uno a lo largo de la vida."

En esta actividad, Verma compartirá su amor y pasión por la magia con los jóvenes cofrades con discapacidad, ofreciendo un espectáculo lleno de ilusión, comedia y asombro. Será una oportunidad inolvidable para disfrutar de momentos mágicos, donde lo imposible se volverá posible y lo ordinario se transformará en extraordinario. La actividad contará con la presencia de personas comprometidas con la inclusión en la Semana Santa, quienes podrán disfrutar del arte de Verma y compartir experiencias en un ambiente de camaradería y diversión.

Con esta iniciativa, Verma y la Semana Santa Accesible buscan promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos, demostrando que la magia trasciende las barreras y nos une a todos en un mismo espacio de asombro y diversión.

La actividad, organizada por la Hermandad Redención y Salud y La Ciudad Accesible es de entrada gratuita, tendrá lugar el Miércoles Santo a las 11:00 horas en la Casa de la Hermandad Salesiana, ubicada en la calle Mirador de la Sierra, número 8, en el barrio del Zaidín.

Para más información sobre Verma el Mago y su participación en la Semana Santa Accesible, se puede contactar a través de su número de teléfono 666 342 296 y descargar la Guía de Semana Santa Accesible en el enlace, así como la aplicación de ‘Nazareno Chat’.