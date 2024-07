Vecinos de Atarfe protestan ante Endesa "tras 50 días sin luz"

Vecinos de varias barriadas de Atarfe se han concentrado en la mañana de este martes a las puertas de la sede de Endesa en Granada capital para protestar por los continuos cortes de luz.

Alrededor de medio centenar de habitantes de esta localidad han acudido junto a sus representantes y a la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández. Estos han aprovechado para denunciar el corte "drástico" en varias barriadas en una operación dirigida por Endesa y "acompañados de la Guardia Civil".

Alrededor de un centenar de vecinos afectados por los cortes de suministro

El abogado de una de las zonas afectadas, Francisco José Labrador, señala que hace casi un mes hubo una brigada de Endesa, en cooperación con la Benemérita, en la cual "se llevaron prácticamente todo el cableado que había en toda esa zona". "Hay otro problema y es que llevan ya casi más de un año con cortes diarios de suministro con personas que están pagando y que son clientes de Endesa", indica.

Francisco José Labrador asegura, además, que han tenido distintas reuniones con Endesa para intentar solucionar el problema y resalta que el "Ayuntamiento se ha comprometido a poder legalizar la situación para tener por lo menos provisionalmente ese suministro de luz", pero hasta la fecha no han tenido respuesta y con el calor que está haciendo con estas altas temperaturas, quieren "evitar que se produzca una desgracia, porque puede ocurrir en cualquier momento", advierte.

Alrededor de unas 100 personas se han visto afectadas por el corte del suministro eléctrico en Atarfe, aunque asegura que "puede haber más familias afectadas". Esta situación está causando estragos no solo desde el punto de vista de la salud, sino también del mobiliario, pues "no se puede tener nada en los frigoríficos". "Hubo una subida de tensión que le ha producido rotura de electrodomésticos a muchos vecinos", comenta.

El representante de estos vecinos afectados recalca que en Atarfe prácticamente en todas las zonas hay un problema generalizado. "Con Yolanda Fernández -la alcaldesa- lo hemos estado viendo y viene de tiempo atrás, pero este verano se ha agudizado", denuncia. A la cuestión de por qué Endesa se ha llevado el cableado de esa zona, Labrador asegura que es porque "creían que a lo mejor había enganches ilegales, pero al final arrasaron con todo". "Se llevaron hasta cables que no eran de personas, no eran ni de Endesa", asegura.

Uno de los lugareños de la calle Barquillo, una de las zonas afectadas, muestra su irritación, pues comenta que llevan "con esta problemática muchísimos años". Este vecino señala que hay personas mayores "que tienen que tener un cuidador y han estado más de tres semanas sin luz". No hay un horario fijo a la que se vaya la luz, sino que son cortes en la mañana, tarde o noche, tanto en verano como en invierno. Además, no pueden guardar comida en los frigoríficos. "Tengo que ir día a día, comprar las compras diarias, comprar la carne por la mañana, para hacerla mediodía, porque los congeladores no existen. Los congelados se derriten a las dos horas, y más con el calor que hace", lamenta.

Las zonas afectadas por los cortes de luz

Son varias las barriadas de Atarfe afectadas por los cortes del suministro eléctrico: calles de la zona de calle Barquillo, Fátima, Islas Canarias, Álvaro de Bazán, además de los vecinos y vecinas de las zonas del barrio de El Barranco y La Cañada, junto con los del campo de fútbol.