El valor de la experiencia prima en los candidatos a presidir la Junta

La campaña de las elecciones andaluzas ya ha arrancado de manera oficial, aunque nuestros políticos dan siempre la sensación de vivir en ella. En poco más de dos semanas, la ciudadanía de la comunidad autónoma acudirá a las urnas para decidir quien preside la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años. La experiencia es un valor clave para estos comicios, pues la mayoría de los candidatos tienen son ya reconocidos por su trayectoria en la política.

Juanma Moreno

El candidato popular ha vivido ya todos los escenarios posibles en unas elecciones andaluzas. En 2015 sufrió la impotencia de perder ante Susana Díaz, que en aquel momento era poco menos que invencible. Tan fuerte se sintió que decidió adelantar las elecciones en 2018. Poca gente pronosticó lo que entonces ocurrió, pues Juanma Moreno se convirtió entonces en el primer presidente de la Junta que no era socialista. El malagueño se encuentra ahora en otro papel: el de favorito. Todo lo que no sea una victoria de la formación celeste sería una sorpresa, pero él da un paso más y advierte de que su objetivo es una mayoría absoluta. Cualquiera diría que Moreno se ha convertido en aquella Susana invencible, ya que no teme una repetición electoral en caso de que no le dejen gobernar en solitario. La experiencia del actual presidente va más allá del espectro regional, pues ya fue diputado del Congreso e incluso concejal en Málaga en sus inicios en las juventudes del PP.

Juan Espadas

La trayectoria del candidato socialista también es extensa. Dejó de ser alcalde de Sevilla el pasado mes de enero tras tumbar a Susana Díaz en las primarias celebradas en junio de 2021. Juan Espadas, afiliado al PSOE desde hace más de dos décadas, es un hombre con una misión. Él sabe que acude a las urnas con pocas esperanzas de dar un giro de 180 grados a lo vivido en 2018, pero alguien tiene que presentarse. Espadas ha enfocado su campaña con un dedo apuntando a la ultraderecha con la idea de revitalizar el sentir socialista que caracterizó a Andalucía durante décadas. Este abogado ejerció de coordinador federal de Medio Ambiente desde 1997 hasta 2009, por lo que tiene un gran conocimiento de las entrañas del PSOE.

Juan Marín

'El último samurái', 'El último superviviente' y Juan Marín. El actual vicepresidente de la Junta es el defensor del último baluarte de Ciudadanos, que lucha contra las encuestas. El gaditano ha argumentado por activa y por pasiva que "lo que funciona es mejor no tocarlo". En las elecciones de 2015 dio su apoyo al PSOE y en las de 2018 a Juanma Moreno para formar el bautizado como 'Gobierno del cambio'. El reto ahora de Marín consiste en volver a ser llave de gobierno, un papel que quiere quedarse Vox.

Macarena Olona

La precampaña de la candidata de Vox ha sido la más sonada de todas con diferencia. Su empadronamiento exprés en Salobreña y la posterior polémica con su baja han sido uno de los aspectos más llamativos en la carrera electoral de la alicantina que se define como "granadina de adopción". Olona era Secretaria General y Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados hasta que su formación la eligió para unas elecciones en las que quiere dar el mismo paso dado en Castilla y León. Vox quiere empezar a formar parte de los gobiernos y así lo ha expresado ya a los cuatro vientos. Su posible pacto con el PP es sin duda la gran incógnita del 19-J, cuyos números darán las cartas de la partida de las negociaciones.

Teresa Rodríguez

La candidata de Adelante Andalucía se presenta por tercera vez a las elecciones andaluzas. Teresa Rodríguez fue parte de los inicios de Podemos como parte de los Anticapitalistas, pero su ruptura con la formación morada, a la que representó en el Parlamento Europeo, no fue ni mucho menos amistosa. Ahora, llega a las elecciones alejada del partido 'Por Andalucía'. La gaditana encarna los valores de un andalucismo que quiere mostrarse ante el electorado como un proyecto que no mira de reojo a esferas más altas. Teresa participará en los debates a seis, una circunstancia que estuvo en el aire y ha suscitado polémicas.

Inmaculada Nieto

El universo tiende al infinito y la izquierda a la división. 'Por Andalucía' es la unión de Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde para este 19 de junio. La elegida para encabezar esta lista es Inmaculada Nieto. La integrante de Izquierda Unida tiene al difícil tarea de aglutinar votos bajo una marca que se fraguó en el tiempo de descuento. Nieto y Teresa Rodríguez son polos opuestos desde que la líder de Adelante Andalucía y sus diputados afines fueron acusados de transfuguismo por Podemos.