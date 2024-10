Todo está ya preparado para el gran combate de las artes marciales mixtas MMA entre el español Ilia Topuria y Max Holloway. La pelea se desarrollará en el Etihad Arena de Abu Dabi y pondrá en juego el título de campeón del peso pluma de la UFC, actualmente en poder del hispano-georgiano, por primera vez desde que lo ganara ante Volkanovski. Todo un espectáculo que, sin embargo, obligará a los amantes del deporte a elegir entre este y El Clásico.

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona de este fin de semana coincide en fecha y horario con la pelea de Ilia Topuria contra Holloway, lo que ha despertado controversia entre quienes querían disfrutar de los dos espectáculos. El malestar, incluso, ha llegado a los propios luchadores.

Y es que Topuria, también aficionado al fútbol, en su rueda de prensa previa al combate, se ha pronunciado al respecto de la coincidencia del mismo con el choque entre el Madrid y el Barça. Al pedirle un mensaje para la afición española que quería ver ambos eventos, el luchador no ha perdido la ocasión de cargar duramente contra LaLiga, encargada de fechar los encuentros del campeonato.

"A ver si me he equivocado y, en vez de noquear a Max Holloway, tengo que noquear al responsable que puso ese partido el mismo día y a la misma hora que mi combate, cuando se sabía desde hace un par de meses", ha criticado Ilia Topuria, evidentemente descontento por la coincidencia. Al momento, uno de los periodistas presentes le ha indicado el nombre del presidente de LaLiga como máximo responsable y el luchador no se ha cortado un pelo. "Bueno, pues vamos a por Javier Tebas el próximo", ha respondido con cierto sarcasmo.

Finalmente, aun disconforme, se ha dirigido a los aficionados españoles que se encuentran en esta disyuntiva. "Les diría gracias por el apoyo. No les voy a decir que no vean el partido y vean mi pelea, porque a mí me duele que a los amantes del deporte no les hayan dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos. Que disfruten de lo que quieran", se ha expresado.