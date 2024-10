El Colegio Monaita-Mulhacén entrega casi 400 certificaciones Cambridge en un acto solemne

El pasado martes 21 de octubre, a las 15:00 horas, el pabellón polideportivo de la sede Mulhacén fue el escenario del solemne acto de entrega de las titulaciones oficiales de Cambridge obtenidas por los alumnos en la convocatoria de junio de 2024. Casi 400 certificaciones, que abarcan las categorías Starters, Movers, KET, PET, B2 y C1, fueron entregadas a alumnos de Attendis Granada de entre 7 y 16 años.

El evento, que combinó el ambiente familiar característico de los colegios Attendis con la solemnidad que requería la ocasión, se desarrolló con fluidez, brindando un momento especial para padres, profesores y alumnos. El director de la sede masculina, José María de Andrés, abrió el acto con unas palabras de bienvenida en inglés: “En este curso tan especial, también celebramos además cómo, a lo largo de estas cinco primeras décadas de historia en Granada, Monaita-Mulhacén ha evolucionado en su enfoque bilingüe, consolidándose como un referente educativo en este ámbito”. A continuación, se llevó a cabo la entrega de titulaciones sobre una impresionante alfombra roja, mientras el calor de los aplausos de las numerosas familias presentes llenaba el ambiente.

Jonathan Baum, CEO de Exams Andalucía, volvió a participar en el acto este curso y dirigió unas palabras a los presentes, subrayando la importancia de las certificaciones obtenidas: “La certificación Cambridge es la de mayor prestigio y la más reconocida a nivel mundial. Es un pasaporte lingüístico, una llave para un futuro sin fronteras”.

El cierre de la ceremonia fue muy emotivo, gracias a los discursos de Rocío G. y Rodrigo O., alumnos con nivel C1 Advanced (CAE) quienes, en palabras de Rosa Serrano, directora de la sede Monaita, “tienen un brillante inglés made in Granada, pues no han estudiado ningún trimestre o verano en un país de habla inglesa; su nivel lo han ido construyendo poco a poco en este colegio”. Y precisamente ese fue parte del mensaje lleno de gratitud que compartieron los alumnos. “Detrás de este importante certificado hay toda una historia porque no hemos llegado hasta aquí solos. Los profesores desde Attendis Preschool hasta Secundaria, nos habéis enseñado el idioma y nos habéis motivado, guiado y apoyado con cariño en cada paso”, comentó Rocío G. Por su parte, Rodrigo O. quiso destacar que “este título es una llave para un futuro lleno de oportunidades. Y aunque el inglés es fundamental, estamos felices por acompañarlo de valores sólidos que nos ayudarán a ser personas de mentalidad abierta, íntegras, responsables, orientadas al bien, con sentido trascendente y comprometidas".