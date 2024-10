La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para colarse en cada vez más aspectos de la vida cotidiana. Desde la escritura de un correo formal hasta, incluso, mantener conversaciones. Y en este último caso, los granadinos saben mejor que nadie que es mejor mantenerlas con un acento común. Pues hasta eso es capaz de hacer ya ChatGPT.

Una actualización de esta IA es capaz de imitar el acento de determinadas regiones, y en concreto sabe cómo emular el acento de Granada. Además, lo hace casi a la perfección, con habilidad incluso para introducir algunos vocablos muy habituales en las conversaciones diarias de cualquier granadino.

Lo ha mostrado en redes sociales Victoriano Izquierdo, informático e ingeniero en IA granadino, quien ha grabado un vídeo que prueba la habilidad de ChatGPT para hablar como si fuera natural del mismísimo barrio del Zaidín. Lo ha colgado en sus redes sociales y ya tiene más de 40.000 reproducciones.

Lavín a ChatGPT le sale el acento granaíno ya de lujo, la polla de bien! Hace unas semanas cuando salió en USA con VPN estaba regular, ahora que está disponible en Europa lo clava bastante bien 🤯 pic.twitter.com/GeFM4DhugS — Victoriano Izquierdo (@victorianoi) October 22, 2024

En el vídeo, Victoriano le pide a la IA que le hable "con acento 'granaíno' muy exagerado". ChatGPT no duda un segundo: "¡Faltaría más, Vitoriano! Pues vamos a hablar con un acento 'granaíno' bien marcao', como si estuviéramos en el Albayzín", responde. "Uno, doh, treh, cuatro, cinco. Ahí lo llevah', máh granaíno, imposible", cuenta la inteligencia artificial, antes de que se le invite a emplear la palabra 'polla' en el contexto de una startup tecnológica.

"Si la Api no funciona, ¿por qué no probamos con este código que he hecho, que es la polla en verso? Vamos a dejar a todo el mundo flipando con lo que vamos a montar", ejemplifica. Victoriano Izquierdo le pide un esfuerzo para introducir el término en dos ocasiones, con distinto sentido, en la misma oración, y, aunque falla a la primera -"Se me ha escapao', va otra"-, lo consigue. "Esta nueva función es la polla pa' optimizar el código, pero vaya polla de lío que tenemos si no lo documentamos bien", resuelve.