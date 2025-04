Maracena aprueba una moción contra la aporofobia y el discurso del odio

El Ayuntamiento de Maracena ha aprobado este lunes, en sesión plenaria, una moción contra la aporofobia, el odio y el rechazo hacia las personas en situación de pobreza o sin hogar. La moción responde a un preocupante incremento de manifestaciones de odio, entre ellas, la reciente difusión en Facebook de una imagen de una persona sin hogar durmiendo en la puerta del Ayuntamiento con la frase “El Ayuntamiento que vela por los más desfavorecidos”. La imagen fue manipulada y, además, incorporaron los logotipos de los partidos que conforman el gobierno municipal (PSOE, IU y MC). La moción ha salido adelante con el respaldo de los grupos municipales del PSOE, Izquierda Unida, Maracena Conecta y la concejala no adscrita. Los dos concejales de Quiero Maracena han votado en contra.

Desde la presentación de la moción, el grupo municipal del PP intentó frenar el debate alegando ante la secretaria un supuesto defecto de forma, aspecto rebatido por la propia secretaria. Sin embargo, tras las intervenciones de los distintos grupos de la oposición, y después de que la portavoz de Maracena Conecta recriminara al portavoz del PP de haber tenido en su poder y difundir, antes de su publicación en redes sociales, la imagen que motivó la moción, los concejales del PP y Vox abandonaron el Salón de Plenos. Esta sospecha cobra aún más fuerza debido a que la publicación en cuestión desapareció de redes sociales y el perfil desde el que se difundió fue cerrado de manera inmediata, tras convocar exclusivamente a los concejales a la comisión informativa en la que se presentaba la moción.

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha afirmado que tanto PP como Vox “abandonaron el pleno para evitar el debate y no tener que escuchar, cara a cara, las verdades sobre lo que están promoviendo en redes sociales contra los miembros del equipo de gobierno”, y ha asegurado que “llevamos meses recibiendo insultos hacia nuestras familias, amenazas y vejaciones públicas en redes sociales y soportando cómo la oposición genera crispación entre los vecinos del municipio”. Asesorados por el Observatorio del Odio (ODO) y la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) dependiente de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Porcel ha anunciado que “esta situación se pondrá en manos de la asesoría jurídica”.

Dificultar la convivencia

Porcel ha condenado con firmeza la publicación, calificándola de ataque inhumano que trivializa el sufrimiento de las personas que viven en condiciones extremas. “Quienes promueven este tipo de acciones están fomentando el odio en nuestra sociedad, dificultando la convivencia con comentarios hirientes y generando un ambiente irrespirable en la ciudad, utilizando las redes sociales como plataforma para propagar la intolerancia”, ha denunciado el alcalde. Con esta moción, el Ayuntamiento de Maracena pretende poner freno a estos comportamientos y promover una convivencia pacífica basada en el respeto y la defensa de los derechos humanos. Porcel ha sido tajante al decir que “no podemos consentir mensajes de odio. Es inmoral atacar a una persona sin hogar utilizando símbolos de partidos que han luchado por la democracia, la justicia social y los derechos humanos. Hay líneas que no se pueden cruzar”.

Durante el pleno también se denunció la existencia de perfiles falsos en redes sociales que han suplantado la identidad de Francisca Granados, asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena y ponente de la futura ley de infancia contra la violencia vicaria. Bajo el pseudónimo ‘Paca Granados’, se estarían difundiendo contenidos falsos, insultantes y difamatorios contra el gobierno local.

Amabel Adarve, portavoz de Maracena Conecta, ha subrayado la gravedad de lo ocurrido y ha condenado con contundencia la instrumentalización de personas vulnerables con fines políticos diciendo que “no podemos permitir que se juegue con la dignidad de las personas. Cuando el odio marca el tono político, se rompe la convivencia, se pierde el respeto y se deshumaniza el debate. Maracena no es eso, y no lo vamos a permitir”, ha afirmado. Adarve ha señalado que se “ha sobrepasado todos los límites” cruzado una línea intolerable al utilizar la imagen de una persona sin hogar para atacar a representantes públicos. “No se puede permitir esta aporofobia en un municipio solidario como el nuestro. Publicaciones como esta, que buscan ridiculizar y dañar al equipo de gobierno, no representan el sentir de Maracena. Me causa un profundo malestar ver incluso mi propia imagen utilizada con esa intención. No todo vale en política”, ha sentenciado.

Políticas de respeto

Por su parte, Antonio Segovia, portavoz de Izquierda Unida, ha reafirmado el compromiso de su formación con una política basada en el respeto. “Queremos que Maracena sea referente en la lucha contra el discurso de odio. Esta moción no es simbólica, es una herramienta real para proteger la convivencia”, ha dicho. También ha lamentado que “haya fuerzas políticas que hagan de la aporofobia y el odio su estrategia de oposición, atacando incluso a nuestros seres queridos”. Segovia ha finalizado su intervención diciendo que “estamos en el camino para convertir a nuestro municipio en una ciudad libre de delitos de odio”.

La aprobación de esta moción se produce cinco años después de que todos los grupos políticos votaran a favor de declarar Maracena como ciudad libre de odio en 2020. Hoy, con un contexto más polarizado, el Ayuntamiento lanza un mensaje claro: “En Maracena no hay espacio para el odio”.