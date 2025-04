Lleida mira de lejos el descenso en una jornada en la que el Madrid ya asegura el playoff

Todo sigue igual en la ACB. Jornada de resultados que pueden ser trascendentales para el desenlace de la temporada, especialmente para un Covirán Granada que sigue sin conocer la victoria, anclado en una penúltima posición de la que no consigue desprenderse aun mejorando su imagen considerablemente con el paso de las semanas. Los rojinegros plantaron cara a una La Laguna Tenerife que ya acumula once partidos ganados como local, además de diez triunfos consecutivos que los colocan en la segunda posición de la clasificación. Con el 95 a 87, los granadinos acumulan siete derrotas consecutivas aunque la salvación se mantiene a tres partidos de distancia. A diferencia de la pasada jornada, los resultados de los rivales directos no han sido tan demoledores para los de Pablo Pin. Eso sí, el tiempo se agota.

El gran vencedor de la Jornada 26 de la ACB en lo que a la lucha por la permanencia se refiere ha sido Hiopos Lleida. Los de Gerard Encuentra se hicieron fuertes ante su público para vencer a Río Breogán y conseguir una décima victoria que les permite prácticamente sellar la salvación. Los catalanes han sumado este fin de semana su cuarta victoria en las últimas cinco jornadas disputadas. Con el 94 a 81, Lleida deja la zona de descenso a cuatro partidos de distancia, cinco contando con que le tiene el average ganado a Covirán Granada. Por su parte, los de Luis Casimiro se mantienen con once triunfos, también casi despreocupados de la zona baja.

En este sentido, Surne Bilbao Basket también respira más tranquilo. Los MIB dieron un auténtico golpe sobre la mesa al vencer a un Dreamland Gran Canaria golpeado por el esfuerzo que tuvo que realizar durante la semana para confirmar su presencia en la final por el título de la Eurocup. La décima victoria de los bilbaínos se cerró con el 96 a 78, un triunfo que los coloca en la décimo cuarta posición, mientras que los canarios se sitúan en la octava plaza, viendo peligrar su presencia en los Playoff de la Liga Endesa pues Baskonia empieza a apretar la clasificación. Los de Pablo Lasso no mostraron sus dudas habituales a pesar de que Bàsquet Girona firmó varios amagos de remontada. Sedekerskis y Forrest lideraron al plantel vasco para, con el 92 a 76 sumar un décimo tercer triunfo que les permite mirar seriamente a los primeros puestos de la clasificación. En el lado opuesto, Bàsquet Girona continua con nueve victorias, permitiendo así que el Covirán Granada mantenga una mínima esperanza de darles caza ya que les tienen el average ganado.

Con nueve victorias se mantiene también un MoraBanc Andorra que abrió la Jornada 26 con su duelo ante Joventut Badalona. Los catalanes sacaron un triunfo sumamente complicado y vital por 86 a 99 para asentarse en la zona noble de la tabla y así no dar excesivas opciones de caza a su competidor más cercano, el BAXI Manresa. Ante Tomic coqueteó con el triple doble (12 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias) y, con 32 de valoración, lideró el triunfo del Joventut Badalona tras escaparse al descanso. Por su parte, los de Diego Ocampo se repusieron al fin de la mala racha de tres derrotas consecutivas tras vencer en el Nou Congost al Casademont Zaragoza por 95 a 83, asentándose así en la séptima posición.

Quien parece no levantar cabeza es el Valencia Basket. Más allá de su triunfo esperado ante el Covirán Granada, los de Pedro Martínez viven su momento más complicado del año. Tras quedar eliminados en las semifinales de la Eurocup ante el Hapoel Tel Aviv, el UCAM Murcia ha aprovechado el bache que atraviesan los taronjas para cosechar una victoria que les permite desentenderse seguro del descenso y mirar ahora sí con más opciones a una posible entrada en playoffs. Con el 71 a 86, los de Sito Alonso suman su duodécimo triunfo del año, mientras que su rival se descuelga de los dos primeros clasificados quedando con 19 victorias.

El Unicaja tampoco quiere despistarse en exceso de la zona alta de la clasificación, aunque casi sufre el susto del año ante un Leyma Coruña aguerrido que ya gasta sus últimas balas. Los de Diego Epifanio casi asaltan el Martín Carpena en el partido de mayor anotación del fin de semana con el 114 a 105 final. Los cajistas contaron con 8 jugadores entre los 8 y los 14 puntos y un Alberto Díaz brillante con 9 puntos, 13 asistencias y 5 rebotes. Por parte de los coruñeses, Thompkins con 22 puntos y Barrueta con 18 trataron de romper una mala racha que ya se prolonga por cinco jornadas.

La Jornada 26 la cerró el gran clásico. Real Madrid y Barcelona se vieron las caras una vez más, esta vez en el Palau, en un encuentro tenso, lleno de disputas y algún que otro enfrentamiento que sacó de quicio a más de uno, como por ejemplo Youssoupha Fall que acabó expulsado por doble técnica. La magia de Sergio Llull, que volvió a aparecer cuando más se le necesitaba, aplacó a un Barcelona liderado por Kevin Punter con 19 puntos, así como por Brizuela o Parra, con quince puntos cada uno y que dieron una inyección de energía y coraje cuando más se requería. Aun así, los blancos se volvieron a llevar el Clásico por 89 a 91, quedando así como líderes en solitario y siendo el primer equipo en confirmar su presencia en el Playoff de la ACB.

