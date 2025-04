Las cuentas del Granada para conseguir entrar en el play off

La temporada 2024/25 va llegando a su fin. Son ocho las jornadas que restan de campeonato en Segunda división y todo está por decidir. De hecho, LaLiga Hypermotion siempre se suele decidir en las últimas jornadas debido a la igualdad entre todos los equipos por arriba y por abajo.

Pero centrándonos en la parte alta de la tabla, la victoria del Granada CF en el derbi ante la UD Almería hace que la posibilidad de que los rojiblancos de acceder a los puestos de play off ya no sea una quimera, máxime tras las derrotas de Huesca y Mirandés y el empate del Oviedo. Podría ser la próxima jornada en caso de que los de Escribá ganen al Albacete en el Carlos Belmonte cuando asalten los puestos de ascenso directo, pero depende también de que otros rivales no sumen de tres.

Últimas cinco temporadas

A pesar de que todo va a depender de lo que hagan los que vistan de corto sobre el terreno de juego, a continuación vamos a dilucidar cuántos puntos tendría que hacer el Granada CF para alcanzar los puestos de promoción de ascenso a Primera división.

En la temporada pasada, Leganés y Valladolid ascendieron de forma directa a LaLiga. El conjunto madrileño consiguió 74 unidades, por 72 de los pucelanos. Por otra parte, el play off de ascenso lo disputaron Eibar, Espanyol, Sporting de Gijón y Oviedo. Este último con 64 puntos.

El año del regreso a Primera con Paco López, que tomó las riendas tras una derrota en Oviedo con la que la directiva cesó a Aitor Karanka, el Granada fue campeón de liga con 75 puntos, tres más que Las Palmas, segundo con 72. A partir de ahí, Levante, Alavés, Eibar y Albacete fueron quienes pelearon por el tercer puesto del ascenso. Los manchegos fueron quienes cerraron la última posición del play off con 67 puntos.

Echando la vista más atrás, llegamos a la temporada 2021/22. Ese curso, Almería -81 puntos- y Valladolid con los mismos, subieron directamente a Primera división. Eibar, Las Palmas, Tenerife y Girona se vieron las caras del tercero al sexto. Los catalanes fueron los últimos del play off con 68 puntos.

Cinco años antes, Espanyol y Mallorca subieron con 82 puntos. Esa tercera plaza la pelearon Leganés, Almería, Girona y Rayo Vallecano. El equipo franjirrojo hizo 67 puntos.

Y ya como última referencia, está el año del ascenso con Diego Martínez. El Granada ascendió de forma directa con 79 puntos, por detrás de Osasuna, que hizo récord con 87. Por detrás, Málaga, Albacete, Mallorca y Deportivo de La Coruña -con 68- se jugaron el tercer puesto de ascendido.

¿Qué dicen las matemáticas?

Poco se puede aventurar en una categoría como es la Segunda división. Aunque haciendo la media de los últimos años anteriormente citados, la media de puntos para alcanzar el play off es de 66,8 puntos. A pesar de ello, en cursos cercanos se ve como esa media ha bajado, como en la temporada pasada y la sensación a día de hoy es que la puntuación para entrar en puestos de promoción va a estar entre los 65 o 67 puntos.

El Granada, al término de la jornada 34, cuenta con 52 unidades en su casillero. Es decir tendría que conseguir unos trece o catorce puntos más de los 24 que restan. Esto quiere decir que tendría que ganar cuatro partidos como mínimo de aquí a final de temporada para acabar con ese puntaje.

No obstante, como dijo cierto entrenador con gran pasado en el club, "las cuentas son un cuento" y los jugadores y cuerpo técnico deben de centrarse en sumar los máximos puntos posibles hasta la jornada 42. Por plantilla no será.