Goya 2025 | ¿Qué opinan los granadinos sobre la celebración de la gala en la ciudad?

La llegada de los Premios Goya a la ciudad cada vez está más cerca. Queda menos de un mes para que la alfombra roja se despliegue para recibir a los rostros más representativos del cine español en el Palacio de Congresos de Granada. La gran fiesta del cine se celebrará en la ciudad el próximo 8 de febrero, y el Ayuntamiento ya está ultimando los preparativos para recibir los galardones. Mientras tanto, la expectación sigue creciendo entre granadinos y turistas, sorprendidos por los enormes 'cabezones' de Goya instalados en las calles, generando gran interés y añadiendo un toque especial a la ciudad en la cuenta atrás para el evento.

Las actividades programadas por los Goya 2025 ya están en marcha. Este sábado 11 de enero, a partir de las 18:00 horas, el espacio escénico de Maracena proyectará 'La Herida', la aclamada película de Fernando Franco que se llevó dos Premios Goya. Al finalizar la proyección, se llevará a cabo un coloquio con la participación del director, galardonado con el Goya al Mejor Director Novel, y de la actriz principal, Marian Álvarez, quien recibió el Goya a la Mejor Actriz por su interpretación en la película.

Los granadinos esperan con emoción los Goya en la ciudad, así lo han expresado algunos de ellos en la encuesta de GranadaDigital: "Para mí el cine es fundamental en mi vida, me encanta y Granada es mi ciudad, ojalá se celebraran aquí todos los años". "Me hace mucha ilusión que se celebren aquí porque son unos premios muy importantes, me encanta mucho el cine y es una manera de que la ciudad coja más brío", expone otra granadina.

"Me parece muy emotivo, ya que nunca se han celebrado aquí, y Granada es una ciudad muy bonita, con mucha gente y llena de juventud. Estoy segura de que la juventud lo acogerá muy bien. Además, me parece fenomenal porque esto le da mucha más importancia a Granada", reconoce una vecina.

El cine será la antesala para impulsar la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea de 2031, uno de los retos que podrían posicionar a la capital como un referente cultural a nivel internacional.

Toda la información sobre los Goya, en GranadaDigital

En el canal Especial Premios Goya de GranadaDigital, los lectores podrán encontrar la principal información relacionada con los Premios Goya 2025 y con todas las actividades que se realicen en Granada en los días previos a la gala, que se celebra el 8 de febrero en el Palacio de Congresos, así como entrevistas a actores y actrices granadinos y a algunos nominados a los Premios Goya, entre los que se encuentran Cristalino, nominado a Mejor actor revelación por su interpretación en 'Segundo Premio', la película inspirada en la banda granadina Los Planetas que ha recibido 11 nominaciones, o la diseñadora de sonido Mayte Cabrera, que tiene una doble nominación a Mejor Sonido por las películas 'La infiltrada' y 'La estrella azul'.