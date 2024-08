Tres detenidos por el robo de tuberías de gas y agua provocando cortes de suministro en la zona Norte

Agentes de la Policía Nacional, gracias a la colaboración ciudadana, han sorprendido de madrugada in fraganti a tres varones de entre 36 y 44 años, todos ellos de nacionalidad española y con amplios historiales delictivos, a quienes han intervenido una importante cantidad de tuberías de cobre. Dichos individuos llevarían varios días causando daños en las tuberías que canalizan los suministros de gas y agua en el distrito Norte con la supuesta intención de venderlas como chatarra, causando un grave perjuicio para los usuarios de estos suministros básicos, además de generar un riesgo potencial de incendio, explosión e inundación.

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez y cuarto de la noche, momento en el que a través del CIMACC-091 varios vecinos del distrito Norte habían alertado de un fuerte olor a gas. Una vez en el lugar, los vecinos les indicaron donde se habían producido los hechos, observando en una fachada las tuberías del gas manipuladas y dobladas, con un fuerte olor a gas, pudiendo escuchar el silbido que el mismo provocaba al salir de las conducciones. Además, estos ciudadanos aportaron la descripción de dos individuos que habían sido vistos merodeando junto a las canalizaciones. Esta situación dio lugar a la intervención del Servicio de Bomberos y del personal de la compañía suministradora del gas, los cuales tuvieron que cortar el flujo del mismo hasta la reparación de la avería, afectando a numerosos usuarios.

Pasadas las once de la noche tanto la Policía Local como la Policía Nacional acudieron a calles cercanas donde los mencionados individuos habían sido vistos manipulando las tuberías, pero sin poder ser localizados. No obstante, sobre las cinco de la mañana, los agentes sorprendieron in fraganti a estos dos individuos cuando intentaban arrancar sendas tuberías de agua y gas de la fachada de un edificio, llevando a cabo su detención.

Ese mismo día, sobre las ocho de la tarde fue detenido un tercer individuo que, en compañía de otro, habían sido vistos por los vecinos trepando por una fachada y fracturando las tuberías con la intención de apropiarse de las mismas, constatando que habían actuado sobre distintos edificios con anterioridad, causando el mismo tipo de daños.

La actividad de estos individuos habría afectado también a un centro cívico y a una parroquia del distrito, los cuales habrían sufrido la sustracción de las tuberías de cobre utilizadas para la instalación de los sistemas de aire acondicionado, sufriendo la pérdida de varios metros de dichas conducciones. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.