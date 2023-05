El traje tradicional de Granada para Eva Perón que una granadina recupera para lucirlo en las fiestas

Un traje festivo tradicional de la ciudad de Granada recibió como regalo en 1947 Eva Perón, la que fuera primera dama de Argentina, durante una estancia en Madrid en la que fue homenajeada en la Plaza Mayor. Evita fue obsequiada con una colección de 50 trajes tradicionales confeccionados a medida y correspondientes a cada una de las 50 provincias españolas, como agradecimiento por la ayuda económica que España recibió de Argentina durante la postguerra. Ese traje festivo de Granada de principios del siglo XIX, que las mujeres lucían en fiestas como el Corpus, el día de la Cruz o la procesión de la Virgen de las Angustias, “ha desaparecido con el paso del tiempo y ha sido reemplazado por indumentarias foráneas”, pero una granadina ha decido recuperarlo porque no quiere que “caiga en el olvido”. María Teresa García Olmedo, como ya hiciera con un traje de lujo tradicional de Granada, ha investigado para “rescatar y poner en valor esos vestidos que forman parte del acervo cultural de la ciudad” y que “vuelvan a ser lucidos en los festejos y eventos tradicionales, para darles vistosidad, como ocurre en muchos lugares de España”.

Esta granadina, profesora de Secundaria y guía de Turismo, sabía que existía esta colección de vestidos tradicionales que regalaron a Eva Perón, una colección “que no la tiene ni el Museo del Traje de Madrid”. “La colección viajó a Argentina y allí la tienen en el Museo de Arte Español de Buenos Aires. Yo sabía de su existencia y que la última vez fue expuesta en el 2019, con motivo del centenario del nacimiento de Evita, bajo el título ‘Un regalo para Evita. Trajes, cultura y política’. Pero no había imágenes. Actualmente solo hay expuesta una muestra de esta colección. He escrito y he llamado al Museo de Arte Español de Buenos Aires, pero no me respondieron, y he estado investigando hasta conseguir las imágenes del traje para poder reproducirlo”, cuenta María Teresa García. “Mi objetivo es recuperar todos los trajes granadinos tradicionales que pueda. Existen varios trajes festivos en Granada y ya recuperé el otro festivo de lujo”, recuerda.

“El origen del traje festivo que Evita recibió de Granada se podría remontar a principios del siglo XIX, ya que está en consonancia con los trajes usados por las mujeres granadinas de esa época en fiestas y bailes tradicionales y que han quedado reflejados tanto en los grabados como en la pintura y fotografía costumbrista granadina del siglo XIX”, cuenta María Teresa García. “Es otro traje festivo como se ve en los encajes que lleva tanto en el cuerpo, que va ribeteado con encaje de guipur, como en la falda, que lleva encajes de bolillo negro. Lleva mantilla y caramba, que es un elemento decorativo que se debe a la tonadillera María Antonia Fernández 'La Caramba', que era motrileña”, comenta.

Este traje festivo tradicional granadino está compuesto por “una falda de vuelo, con una guarda geométrica de encaje negro, o con cinta de lazo de terciopelo negro como lleva el del Museo de Buenos Aires”. “El cuerpo es negro de terciopelo alemán. Es ceñido y con manga francesa. El escote es de barco y ribeteado en encaje de guipur crudo. La falda puede ser en rosa palo, lila, malva, en tonos así pasteles, que resalten con el negro. Suele llevar este traje los encajes negros, porque el cuerpo es negro”, apunta María Teresa Olmedo, quien añade que las prendas interiores serían “enaguas con puntilla blanca y puchos, si se va a bailar, que son una especie de pantalones con puntilla”.

Los complementos de este vestido tradicional de Granada son “una peina pequeña, media mantilla de tres picos y la caramba”. “Las joyas son un camafeo de coral antiguo con lazo de terciopelo negro y pendientes antiguos. Los zapatos son de salón con tacón bajo, algo festivos. Pueden ser de ante, de charol…”, señala María Teresa García.

El modisto granadino Manolo Gómez ha sido el encargado de reproducir el traje tradicional granadino que recibió Evita a partir de la foto del traje y un grabado del siglo XIX que se encuentra en el museo granadino de la Casa de los Tiros. María Teresa García lució el vestido el último Día de la Cruz por las calles de Granada junto a dos hombres vestidos también con dos trajes tradicionales que han recuperado. “Estuvimos paseando por las Cruces. La gente nos paraba para hacernos y hacerse fotos y preguntaban por los trajes”, comenta. María Teresa pretende que el rico acervo cultural que tenía Granada no se pierda. “La gente se ha plegado a lo sevillano, solo se visten de flamenca y es una pena que estemos imitando a otras provincias y se hayan perdido los trajes de Granada. No solo están los dos que he recuperado, también teníamos el traje del Sacromonte, el de la Vega de Granada con el que salían en la romería de San Isidro, el de la Costa o el del Altiplano. En Loja también tenían otro traje y en Montefrío uno de aldeana que recuperaron en 2018”, detalla.

Con esta “labor de investigación para recuperar el patrimonio perdido”, María Teresa García pretende que se ponga “vistosidad a los festejos, como pasa en otros puntos de España”. “Salen las goyescas en Ronda; las pastiras en la Virgen de la Capilla en Jaén; en San Torcuato, en Guadix, salen las mujeres de la corporación con los trajes de refajo; las falleras en Valencia en San José; los trajes de Zaragoza en la Virgen del Pilar; en Almería también salen para la Virgen del Mar con los trajes almerienses. Que Granada no se quede atrás y recupere lo que ha tenido, un acervo cultural muy importante. Y que pase como en todos los sitios, que están preservando sus trajes y sus costumbres”, añade.

En la próxima fiesta tradicional de Granada, en el Corpus, María Teresa García tiene pensado salir con el traje tradicional de lujo granadino que recuperó hace unos meses junto a otra chica que se lo está haciendo y dos hombres que han recuperado el traje tradicional granadino masculino. Esta granadina está “intentando fomentarlo para que más granadinas se lo hagan” y la acompañen. María Teresa anima a otras mujeres de la ciudad a que luzcan estos trajes tradicionales y a que contacten con ella para que les pueda dar más detalles sobre su confección a través de su correo electrónico: [email protected] Considera que estos vestidos tradicionales de Granada “dan vistosidad a los festejos, igual que pasa en otros lugares de España” y no quiere que se pierdan.