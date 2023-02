Una granadina recupera el traje de lujo tradicional de Granada para que vuelva a ser lucido en los festejos

En fiestas tradicionales de la ciudad de Granada como el Corpus, el día de la Cruz o la procesión de la Virgen de las Angustias, las mujeres de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX lucían un traje de lujo granadino que, con el paso del tiempo, se dejó de utilizar y fue desplazado por otras indumentarias foráneas. La granadina María Teresa García Olmedo ha querido recuperar este traje para que vuelva a ser lucido en los festejos tradicionales de la capital y lo ha hecho “gracias a un trabajo de investigación a partir de un sello de una colección de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sobre trajes tradicionales femeninos de España, publicada entre 1967 y 1971”, cuenta en una entrevista con GranadaDigital. El modisto granadino Manolo Gómez Sánchez ha sido el encargado de reproducir este traje tradicional utilizando para ello la imagen del sello y alguna fotografía antigua de la Asociación de Coros y Danzas de Granada que María Teresa García ha recopilado para tal fin, ya que considera que, como ocurre en otros lugares de España, Granada debe preservar su traje tradicional y las mujeres deben lucirlo en los festejos.

María Teresa García, profesora de Secundaria y guía de Turismo, cuenta que descubrió el sello con el traje tradicional de Granada y decidió recuperarlo “porque estaba perdido” y “era una pena”. “Granada tenía un rico acervo cultural y no se puede perder, hay que recuperarlo, porque no solo está este traje, el Sacromonte también tenía el suyo, la Vega de Granada tenía el suyo, ya que hay fotos de la romería de San Isidro que desapareció ya en los años 50. Todo eso se ha ido perdiendo y es una lástima, porque en todos los lugares de España preservan lo suyo y Granada ¿por qué no? En Lagartera, en Toledo, hacen un Corpus precioso y las mujeres salen todas vestidas. En Jaén salen también para la Virgen de la Capilla, con el traje de pastira. En San Torcuato, en Guadix se visten las concejalas con el refajo, con el traje del Altiplano. Las goyescas salen en Ronda, en Valencia salen las falleras con el traje valenciano, en la Virgen del Pilar salen también con el traje de Zaragoza las mujeres y los hombres”, explica.

Este traje tradicional de Granada es de lujo “porque lleva mantilla y va adornado con encajes y el delantal también es de encajes”, detalla María Teresa García, que cuenta que se remonta a finales del siglo XVII y el siglo XIX porque “está en consonancia con las formas de vestir que han quedado reflejadas en los barros granadinos, en los que aparecen damas vestidas con este tipo de traje”, que si bien “no es exactamente el mismo, hay pequeñas variantes”. “Tanto en la pintura costumbrista como en la fotografía costumbrista también ha quedado reflejado este traje. Se le puede suponer la misma antigüedad que tienen los barros, del siglo XIX”, apunta.

El traje tradicional de Granada lo componen “una falda de vuelo hasta la media pierna confeccionada en raso, que lleva al final una blonda baja de encaje; un delantal del mismo encaje, que suele ser crudo; una chaqueta de manga larga entallada en tela brocada del mismo color que la falda y un pañuelo del mismo color anudado al cuello, que puede ser opcional”, comenta María Teresa García. “Se confecciona en colores vivos y alegres como rojo granate, verde esmeralda, azulón, fucsia o turquesa. También está compuesto por media mantilla cruda de encaje de tul y media peina con tocado de flores; medias crudas lisas o caladas de hilo de perlé. Las prendas interiores son enaguas con puntillas, posible can can y faltriqueras laterales. Los zapatos son negros de tacón bajo. Y los complementos son una gargantilla con camafeo de coral y pendientes antiguos de coral o similar, que son los que las damas granadinas que aparecen en los barros llevaban”, añade.

María Teresa García lució ya este traje tradicional de Granada en la procesión de la Virgen de las Angustias, la patrona de la ciudad, el pasado mes de septiembre de 2022, y desde entonces está “intentando fomentarlo para que más granadinas se lo hagan” y la acompañen en las procesiones. “Esto da vistosidad a nuestros festejos, igual que pasa en otros lugares de España. No quiero que se pierda”, subraya. Esta granadina anima a otras mujeres de la ciudad a que luzcan este traje y a que contacten con ella para darles más detalles sobre su confección a través de su correo electrónico: [email protected]

“Granada tenía un rico acervo cultural y nos hemos pegado a lo sevillano y todo el mundo se hace ese, es el único que se ve, pero hay un montón de trajes más en la provincia. Granada tenía este de lujo y el del Sacromonte, hay varios en la Alpujarra y en la Costa, el de la Vega, Montefrío también recuperó uno de aldeana en el 2018. Es hora de poner en valor lo nuestro”, resalta María Teresa García, quien ya adelanta que en la próxima procesión del Corpus volverá a lucir este traje tradicional acompañada de dos primas y de un hombre que también ha querido reproducir el traje granadino masculino que se encuentra en el Museo del Traje de Madrid.