Escaños en Blanco, el partido que aboga por dejar asientos vacíos

La cuenta atrás por alcanzar la alcaldía de Granada ha comenzado. Los candidatos apuran sus últimos días de propuestas y campañas para afrontar el próximo 28 de mayo con todas las cartas sobre la mesa. GranadaDigital comienza esta lunes un serial de entrevistas con cada uno de los doce candidatos a la alcaldía granadina. En esta primera entrega, Alberto Jiménez, número uno de la lista de Escaños en Blanco, explica el proyecto de su formación.

Rechaza todas las subvenciones, no tiene campaña electoral y no hace publicidad. Tampoco cuenta apenas con financiación y su programa consta de un solo punto. Está claro que el partido político Escaños en Blanco -debieron constituirse como partido para presentarse- no es como los demás. Con la intención de dejar concejalías vacías, se presenta por primera vez en Granada como alternativa a la población que no se ve representada por las demás formaciones.

Fundada en Barcelona en 2010, esta formación integrada por ciudadanos independientes tiene una única promesa: no tomar posesión del cargo que pudiesen llegar a alcanzar y rechazar toda la remuneración a ello. Su mejor resultado porcentual llegó en 2011, cuando en el pequeño municipio gerundense de Foixà alcanzaron el 20% de los votos. El partido no tardó en expanderse a otros puntos de España, y para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo ha decidido presentarse en 37 provincias, entre ellas Granada. El cabeza de lista de Escaños en Blanco en la ciudad, Alberto Jiménez, cuenta a GranadaDigital los objetivos de la formación.

Pregunta. ¿Qué es Escaños en Blanco?

Respuesta. Somos un partido cuyo objetivo es el voto en blanco representado. Ahora mismo, el voto en blanco no representa a la gente que no está de acuerdo, sino que significa considerar que te parecen correctos todos los partidos, pues se reparte entre ellos. Nosotros creemos que, para una mejor democracia y una representación real de la sociedad, la gente que no está de acuerdo tiene que tener un método para estar representada.

P. ¿Qué pretende conseguir Escaños en Blanco en Granada?

Aquí tenemos un 40% de abstención, es una burrada. Ahora mismo se está gobernando para solo el 60% de la población. El resto no está representado, y nuestro objetivo es cambiar eso. Además, el hecho de vaciar esos escaños hace que no sea posible el uso a su antojo, y que se gestionen esos espacios para que los políticos tengan que negociar más. Que no sea tan sencillo tener tanta libertad y que vean lo que cuesta cada escaño. Hoy en día, la gente no está contenta y no se siente representada. Es un problema que todos vivimos y nos duele mucho, y por eso queremos cambiarlo.

"Para una mejor democracia y una representación real de la sociedad, la gente que no está de acuerdo tiene que tener un método para estar representada"

P. Teniendo en cuenta la función de los votos en blanco, ¿se debería usar otro sistema de votación o es problema de la gestión política?

R. Están relacionadas las dos cosas. El sistema se ha creado en parte por el interés de los políticos. Ahora mismo, está como les interesa a ellos. Nuestro objetivo es seguir con este partido hasta que en la Constitución aparezca un voto en blanco real: si la gente no está representada, que se quede en blanco ese lugar. Al final, estamos simulando ese derecho. Falta el siguiente paso, que es conocer que la gente lo tiene.

P. ¿Qué cree que le puede llevar a un granadino a votar Escaños en Blanco?

R. Como granadino, he notado esta legislatura que da igual quien gobierne, no se nota el cambio. Juegan un poco con nosotros y hacen negocios entre ellos sin que nos demos cuenta. Tienen demasiado poder para hacer lo que quieran. Nosotros queremos aportar ese pequeño cambio que no les permita esa libertad. Cambiaron ciudades entre partidos, y a los granadinos nos usaron como moneda de cambio. Una gran población no les votó, y los que sí lo hicieron jugaron con ellos.

"Al rechazar todas las subvenciones, no tenemos ingresos y hay muy poca financiación. No queremos llegar al poder, sino vaciarlo para tener una representación"

P. No sois un partido político común. ¿Cómo funciona el día a día de una formación como esta?

R. Nos gestionamos por adaptación mutua. Hablamos entre todos, sobre todo por grupos de Whatsapp para gestionarlo de la mejor manera. Cada uno tenemos nuestro propio trabajo, es algo en lo que queremos aportar, por lo que sacamos tiempo que no nos sobra. Por las redes intentamos publicar contenido, pero el tema de los mítines es muy complicado. Queremos sacar algunas mesas a la calle y repartir flyers, pero no disponemos de mucho. No tenemos publicidad. La aparición en los medios, las redes sociales y el boca a boca es lo que hace que nos conozcan. No queremos convencer a nadie, queremos que la gente sepa que tiene este derecho. Si siente que lo necesita, que lo use. Pero si la gente tiene un partido que le represente, que lo vote. Al rechazar todas las subvenciones, no tenemos ingresos y hay muy poca financiación. No queremos llegar al poder, sino vaciarlo para tener una representación.

P. ¿Cuál es el perfil de los candidatos de Escaños en Blanco en Granada?

R. "Los candidatos tienen cada uno su propia ideología, que puede ser muy dispar. Tenemos un objetivo en común, que es mejorar la democracia. Somos de todas las edades, pero es bastante potente la franja de la gente joven, que se ha criado en el sistema actual. Mientras, la gente mayor lleva tiempo viviendo eso y está más quemada. El objetivo es algo que trasciende de todas las generaciones, por lo que hay personas de todas las edades. En Granada, al ser una ciudad muy universitaria, es normal que la gente se replantee las cosas en edades tempranas".

P. ¿Qué sucede si Escaños en Blanco ocupa una concejalía y quién ocuparía las funciones?

R: "Cuando se gana un escaño, hay que ir a aceptarlo. Si no se acepta, se queda vacío y no puede votar a favor ni en contra. A la hora de las votaciones, cuenta también pero no vota. Representará a la gente que no le representan los demás partidos. En otros municipios de España, estas situaciones ya se han dado, por lo que es una realidad".

P. ¿En el hipotético caso de obtener la mitad de las concejalías, qué pasaría?

R. "Es algo común pensar que venimos a sabotear. Nuestro objetivo es lo contrario, mejorar y ayudar. En ese caso, seguiremos igual. Nuestra única promesa es esa y la vamos a cumplir, aunque sacásemos el 100%. Se tendría que repetir, pero serviría para reflexionar, en una situación donde más de la mitad no querrían a los otros candidatos. Seguramente, tendría muchos cambios a nivel político para mejor. No quiero convencer a nadie. Solo quiero que sepan que tienen la opción de que, si nadie les representa, Escaños en Blanco lo va a hacer"

P Escaños en Blanco busca cumplir su promesa, justo lo que se le achaca a los partidos políticos al uso. ¿Puede ser ese un reclamo para los votantes?

R. "Como ciudadano, me parece irrisorio que se considere la posibilidad de no cumplir las promesas, pero lo hemos normalizado. Por definición, hay que cumplirlas o al menos intentarlo. Son un uso para conseguir votos, y eso nos duele. Nosotros tenemos una promesa y la vamos a cumplir, porque es lo lógico. Podríamos prometer lo que sea, pero como no ocuparemos nuestro cargo no vamos a poder cumplir ninguna. Solo tenemos la que vamos a cumplir".

P. ¿Tenéis algún objetivo de resultados marcados para estas elecciones?

R: "En Granada, no ha habido un movimiento potente hasta la fecha, por lo que vemos complicado que salga una concejalía. Pero sí que estamos contentos con la visibilidad e ilusionados con la ciudad. Un objetivo realista en si no lo tenemos, pero si tenemos fe. La media de abstención en Granada está en el 40%, la gente está más desencantada aquí que la media española. Es complicado y no es algo marcado, pero es algo en lo que confiamos. Al final aparecen nombres en las listas, pero somos ciudadanos anónimos que quieren aportar y ayudar".

P. Finalmente y dirigiéndose hacia los granadinos, ¿por qué deberían votar a Escaños en Blanco?

R. "No quiero convencer a nadie. Solo quiero que sepan que tienen la opción de que, si nadie les representa, Escaños en Blanco lo va a hacer. Dejará ese hueco vacío que les represente y aparecerá que no están de acuerdo con los demás partidos por su forma de actuar. Que aprovechen este derecho que hemos conseguido que aparezca en Granada y que puedan usarlo. Estoy muy agradecido de que nuestra labor pueda ayudar a alguien, y pido que la población no pierda la fe en la democracia".