Los trabajadores de la residencia de mayores de Armilla de la Junta piden desesperados más personal

Desde la residencia de mayores Junta de Andalucía, en Armilla, denuncian la falta de personal que llevan sufriendo desde hace meses. "Estamos bajo mínimos", exclaman desesperadas varias limpiadoras. Pero no es sólo este departamento el que está sufriendo, sino que, en general, hacen falta más trabajadores en todos: sanitarios, celadores...

Según el coordinador de auxiliares, es la primera vez en los 20 años que lleva trabajando que está viviendo una situación así. La gobernanta de la residencia concluye que no hay perspectivas de que metan nuevo personal para realizar las sustituciones que son actualmente necesarias. Este es, por ejemplo, el caso de Amalia, limpiadora, quien este lunes comenzó sus vacaciones por una duración de 45 días; un mes y medio en el que nadie la sustituirá, según cuenta.

Como ella hay muchos otros trabajadores. Sólo en el departamento de limpieza hay seis trabajadoras de baja, y ninguna de ellas está siendo sustituida. "Ya hacía tiempo que no estaban metiendo a nadie, pero los problemas de verdad empezaron en febrero, cuando se dieron varias bajas a la vez", comenta Amalia. La directora del centro, por su parte, asegura que se está haciendo todo lo posible. Sin embargo, al parecer, desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, de quien depende la residencia, les han comunicado que no hay suficientes personas en la bolsa de trabajo para sustituir todas las plazas.

Sin embargo, esta respuesta no convence a Pepi, también limpiadora, y a sus compañeras: "Sabemos que hay personas que están esperando para trabajar". "No sabemos a qué se debe esta situación", sigue Amalia. En un momento dado, se barajó la idea de contratar a una empresa privada para el servicio de limpieza, lo que perjudicaría directamente a las empleadas de este departamento en el centro, contratadas por la Junta. No obstante, esta idea se descartó, finalmente.

Pepi admite que todos los trabajadores están "muy saturados y cansados". "No nos cubren las bajas, hay al menos siete vacantes porque también ha habido varias jubilaciones. Hace poco, un sábado, había sólo tres personas para tres plantas, a planta por persona. En teoría, debería haber 32 trabajadores y estamos 24. Y cada vez hay más residentes", asegura. Cuando comenzó esta trágica situación, empezaron "doblando turnos, pero llega ya un momento en el que esto es insostenible" y argumenta no pueden "tirar más".

Los sindicatos también los han intentado ayudar mediante la redacción de escritos y peticiones, pero tampoco han servido para nada, según explican estas trabajadoras. Manifiestan que, hace meses, coincidió que se dieron de baja varios trabajadores a la vez, cuyos contratos eran de media jornada y se decidió no sustituirlos por no ser de jornada completa, pero esto significó que los que seguían en plantilla tenían que doblar turno, situación que sigue vigente actualmente. "Hace poco, se limpiaron las 40 habitaciones que hay, que algunas son dobles, con solamente dos personas", continúa Pepi.

Tanto el personal sanitario como las limpiadoras se reunieron con la directora hace poco más de una semana. "Ya hasta nos sabe mal no atender a los residentes como se merecen, pero es imposible", expresa Pepi. De la directora, que se incorporó a su puesto el año pasado, no tienen queja, pues "en todo momento, ha sido muy cordial" y les está intentando ayudar, pero no lo está consiguiendo. En total, unos 13 puestos se encuentran sin cubrir actualmente en esta residencia, lo que provoca un estado de desorganización en la misma.

A veces, incluso, se han tenido que levantar descansos, "pero ya basta", dice desesperada Pepi. "Si no venimos, la residencia se queda en estado de insalubridad porque es imposible limpiarlo todo con el poco personal que estamos", prosigue.

Cada vez más residentes

Si el problema terminara ahí... Pero no. La residencia de mayores Junta de Andalucía se está dejando para la reinserción social de los residentes, que no son todos mayores. De hecho, los trabajadores han solicitado el estado de peligrosidad. "Hace dos años, un residente quiso pegar a una enfermera y nos insultaba porque era alcohólico", narra Pepi recordando amargamente la situación.

En este centro, varios residentes han sido reubicados desde otras provincias, lo que resulta "un añadido más" a todo lo que tienen, dice la trabajadora, quien también afirma que están "cada vez peor" y tienen que "dejar cosas sin hacer" porque están "haciendo un sobreesfuerzo".

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con quien ha intentado contactar GranadaDigital, no ha respondido, por lo que no es posible trasladar su punto de vista de esta situación, aunque sería interesante que así fuera.