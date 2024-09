El 'total look' de Zara en special prices por menos de 20 euros

Con la temporada otoñal recién estrenada, Zara vuelve a hacer de las suyas con una nueva colección que combina el estilo 'office' con el estampado animal print. Lejos queda el verano con las nuevas prendas y tejidos: capas, pelito y maxi botas, son algunas de las tendencias que hemos podido ver recientemente en el magnate textil español.

Las blazers, una tendencia que no pasa de moda

Las blazers, o más conocidas como 'americanas', vuelven a ser tendencia este otoño-invierno, las hay de todos los tipos, desde entalladas, a cuadros, o rayas, hasta holgadas, con estampado de animal e incluso de brilli brilli. Una prenda que no deja de ser un fondo de armario ideal para elevar cualquier look. Su versatilidad es la cualidad favorita por quienes eligen tener esta prenda en su armario. Una chaqueta combinable con todos los estilos posibles y que no deja indiferente a nadie.

Una de las secciones favoritas para los amantes de Zara es la de 'Special Prices', que cuenta con descuentos especiales en las prendas de temporada, todo un reclamo para ahorrar un pellizco en ropa.

En esta semana, la marca de Marta Ortega, ha sacado nuevos artículos a la palestra semanal de rebajas. Se trata de un total look de pantalón y blusa, cuyo precio se sitúa por debajo de los 20 euros.

Las piezas se venden por separado, el top es cruzado y se anuda en un lateral. Está disponible en tres colores: verde, negro y con estampado animal print. Su precio es de 7,99 euros. El pantalón hace una especie de guiño a una falda, se trata de un pantalón pareo suelto y que también se anuda en un lateral. Su precio es de 9,99 euros.

Ambas piezas son perfectas para conformar looks por separado.