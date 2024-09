Aplazada a este miércoles la reunión de la mesa negociadora de Veiasa

La reunión de la mesa negociadora de Veiasa prevista para este martes ha sido aplazada a este miércoles. Desde UGT y CCOO reclaman que el formato del encuentro, en el que mediará el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) sea el de comité de huelga en lugar de mesa negociadora. Además, desde UGT rechazan la presencia en las conversaciones de CSIF porque "no está secundando la huelga". Estos factores son la causa de que la cita de este miércoles se pueda llegar a aplazar también.

Romualdo Barcala, coordinador regional de UGT en VEIASA, ha explicado que "no nos sentamos en la reunión porque no podemos permitir que se les falte el respeto a todos los trabajadores y trabajadoras que están perdiendo dinero secundando esta huelga para conseguir unos derechos y firmar un convenio que nos merecemos. No podemos permitir que una organización sindical que no está secundando la huelga, es más, que está alentando a los trabajadores a que no vayan a ella haciéndole el juego a la empresa, se siente con nosotros para un posible acuerdo después del sacrificio de tantos trabajadores y trabajadoras de Veiasa".

“Si la empresa quiere que nos reunamos, nos tendremos que reunir en un formato de comité de huelga, que para eso existe. Y ahí tendremos que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar y decidiremos si desconvocamos o no desconvocamos las partes implicadas en la huelga, no los que están viendo los toros desde la barrera para después coger las orejas y darle la vuelta al ruedo”, ha dicho Barcala.

“La empresa ya sabe lo que tiene, la empresa sabe la fuerza que tienen la plantilla de Veiasa y sus trabajadores y ellos serán los que tendrán que decidir. Pero no nos vamos a sentar en un formato donde se blanquea una organización que le está bailando el agua a la empresa”, ha señalado.

“Por ello, UGT y CCOO han informado a la Dirección de la empresa y Consejería de Industria que el formato de reuniones no puede ser el de Mesa Negociadora, ya que estamos en un acto de mediación y existe un Comité de Huelga formado por CCOO y UGT, convocantes de la huelga y es ahí y solo ahí, donde se puede negociar y llegar a los acuerdos que puedan desbloquear la situación actual, lo demás no tiene sentido, solo el de alargar la situación haciendo un daño irreparable a la ciudadanía de Andalucía", han explicado.

“Nos queda claro que esto no es otra muestra más de la clara incompetencia e ineficacia que vivimos a diario los trabajadores de las ITV de Veiasa, la mala gestión que se hace de todo y ahora más que nunca, el mal servicio al ciudadano, las arcas públicas, las cuentas de la empresa, el daño que están haciendo a personas y empresas y por todo ello seguro que más pronto que tarde tendrán que dar debida cuenta”, han dicho.

Además, UGT y CCOO han enviado el borrador del acta de la mesa negociadora del 17 de septiembre, esta no se ha firmado antes porque "la empresa la envió dos días después de la reunión, en plenas concentraciones de huelga, en formato para no poder retocar y con prisas para firmar ese mismo día. Cabe recordar que las actas hay que revisarlas y firmarlas una vez que todas las partes hagan sus aportaciones".

"Para la empresa nunca ha sido un problema que las actas quedasen atrasadas sin firmar y precisamente en esta última posponen una reunión por este motivo. Ahora la plantilla de Veiasa verá las propuestas tan atractivas que la empresa y CSIF defienden. Además, la empresa, a través de estos, ha filtrado información del acta sin firmar, incurriendo en una ilegalidad e intentando minimizar el gran éxito de la huelga", han concluido desde UGT.