Torrecilla: "Si no igualas su intensidad, te pasan por encima"

El entrenador del Granada ha reconocido en rueda de prensa que el equipo no salió bien en la primera mitad. Torrecilla considera claves los cambios y no entra a valorar la actuación arbitral.

Sensaciones: "Me voy con la sensación de que hemos hecho una primera parte mala, pero que en la segunda hemos sido el Granada CF que tenemos que ser. Un equipo competitivo que busca la portería rival. En la primera parte no hemos estado bien. Si al Rayo no le igualas la intensidad, te pasa por encima. En la segunda sí lo hemos hecho y hemos generado ocasiones muy claras".

Mala primera parte: "Lo único que puedo decir es que no me gusta que el ADN del equipo sea el de uno que conceda. Debemos competir al máximo en cada partido. Cuando bajamos del 100% cualquier equipo te puede pintar la cara. Nos sirve que nos tengan que pegar una hostia para que nos levantemos. La segunda parte es nuestro ADN".

Árbitros: "Sinceramente, de los árbitros no hablo. En partidos tan intensos tienen una faceta muy complicada. En el penalti veo mano en el área. En el día del Elche creo que no nos pitan un penalti sobre Luis Suárez. A veces te favorecen y otras no".

Arezo: "Mati lleva entrenando semanas muy bien. El problema que tenemos, bendito sea, es que tenemos muchos jugadores. Tenemos tantos y tan buenos que tenemos que hilar muy fino. Sabemos que es un buen rematador y tiene gol".

Cambio de sistema: "En los últimos partidos tuvimos que jugar con línea de cuatro y el equipo se sentía bien. Me gusta jugar con diferentes sistemas. Ellos se pueden adaptar a cualquier sistema".

Descenso: "Yo sí miro la clasificación. Estamos en una situación en la que los equipo por abajo están cerca. El Mallorca perdió y está a tres. Estamos a un punto del Cádiz. Haber ganado hoy hubiera sido un colchón importante. El equipo ha reaccionado y seguimos a tres puntos del descenso".

Cambios: "Principalmente han sido por situaciones tácticas. El jugar con un mediocentro defensivo con tarjeta es complicado. Yan Eteki está en un momento de forma muy bueno también. Machís es un jugador muy importante para nosotros".