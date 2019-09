The Wedding Present llevan su rock ruidoso al Lemon Rock de Granada

Cuando alguien dice despectivamente que el rock es ruidoso, se le puede mandar a freír espárragos y pasar a otra cosa. Si lo dice porque está escuchando en ese momento a The Wedding Present, seguramente habrá que asentir con la cabeza porque algo de razón tiene. Aunque, en ese caso, si el aludido siente su orgullo herido también le puede contestar, torciendo el gesto, que más ruidosos son Sonic Youth o My Bloody Valentine.

The Wedding Present (El regalo de boda, en nuestro idioma) llevan haciendo rock ruidoso, pero también melodioso, desde 1985. El próximo jueves 26 de septiembre se podrá escuchar en el Lemon Rock Hostel, un espacio que sigue apostando por la música en directo y al que el único reparo que se le puede poner es que, al espectador que le toque presenciar un concierto desde la primera planta (y no digamos ya la segunda) se llevará a cambio de su entrada una visión perfecta de las coronillas de los músicos y un sonido bastante deficiente que sube por el hueco de la escalera. Abajo, eso sí, se está en la gloria, con el grupo literalmente al alcance de la mano.

Esa encomiable apuesta por la música en vivo también debe hacerse extensiva a Son Estrella Galicia, responsable de un sinfín de conciertos en los últimos años y organizadores del que trae a Granada a la banda británica.

Formados en 1985 en la ciudad inglesa de Leeds, The Wedding Present se han articulado siempre en torno a la figura de su líder absoluto, David Gedge, que ejerce de cantante y guitarrista. Influido por el punk primigenio de bandas como The Buzzcocks, pero también por bandas más oscuras como The Fall, debutaron dos años después con un disco que sigue siendo reivindicado, George Best. Tanto, que treinta años después se reeditó y fue el protagonista de una de sus frecuentes gira. Porque The Wedding Present, que se sepa, son animales de directo.

De hecho, han editado varios álbumes en vivo. Casi tantos como los grabados en estudio, que son diez. Además, el grupo, que salvo excepciones siempre ha tenido una formación de dos guitarras, bajo y batería, siente predilección por los singles, hasta el punto de que en el año 1992 publicó doce, uno por cada mes del año. Según una de esas páginas que se pirran por las curiosidades, es algo que antes sólo había hecho Elvis Presley, aunque éste no incluyó en las caras B ningún tema inédito y The Wedding Present lo hicieron todas y cada una de las veces.

Pero tampoco son bichos raros, o no demasiado. Un poco recelosos del comportamiento de la industria discográfica, cosa hasta cierto punto comprensible, no le han hecho ascos al éxito. En Inglaterra lo han tenido, hasta el punto de que se han colado 18 veces en el Top 40 de las listas.

El concierto en el Lemon Rock comienza a las 20,45 horas del jueves 26 de septiembre y las entradas están disponibles en Son Estrella Galicia. Cuestan entre diez y 16 euros. Las más caras son las que permiten verlos a un paso. Y escuchar a gusto su ruido controlado.