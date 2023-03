Suspenden un partido de voleibol femenino infantil tras una trifulca con un padre implicado

El deporte es una gran herramienta para formar y educar a los más pequeños. Sin embargo, no son pocos los casos que se dan de padres que generan problemas en la grada y que los jóvenes no deberían vivir. Eso es lo que ha ocurrido en un encuentro de categoría infantil de la Fase Provincial del Campeonato de Andalucía entre el Turidepor Otura y el Gójar en el Pabellón Municipal El Deyre. A eso hay que añadir la indignación que ha provocado la resolución del caso por parte del Comité de Competición de la Federación Andaluza de Voleibol.

Todo empezó debido a una trifulca en la grada. Uno de los padres del equipo visitante realizó un comentario que no sentó nada bien al entrenador local, quien entendió la frase "¡come, come!". Esto inició una discusión entre dicho aficionado y el técnico del Otura. Ambos intercambiaron insultos e incluso el espectador bajó al terreno de juego a discutir. Posteriormente, el equipo local decidió llamar a la Guardia Civil para que tomase medidas. Cuando llegaron los agentes, este no quiso abandonar las instalaciones y las jugadoras se negaron a continuar con el partido. De esta manera, el colegiado suspendió el choque.

Pero lo que ha molestado al Turidepor Otura y al voleibol femenino en Granada es la resolución por parte del Comité de Competición. El organismo ha decidido dar por perdido el encuentro a este equipo, cuyo entrenador ha recibido cuatro partidos de sanción.

El Otura pide un protocolo de actuación

Esta polémica medida ha llevado al club a pedir un protocolo de actuación cuando suceden este tipo de escenas que, desgraciadamente, aún son habituales en el deporte. El club alega que la temporada pasada se vivieron actos similares y que la Federación debe establecer una forma de actuar para que no se repitan estas duras consecuencias. El máximo organismo de voleibol lo define como el "detonante iniciador de la desagradable situación vivida con el espectador animador".

Felipe Bazán Linde, redactor de Granada Voleibol, ha asegurado en un comunicado que "es muy respetable la actuación de un comité disciplinario en cualquier deporte, aunque habría que plantearse si los protocolos están bien definidos para cuando aparezcan desgraciadamente estas actuaciones agresivas, amenazantes, contrarias al juego limpio y demostradas". Los incidentes en el Pabellón de Otura y las posteriores medidas tomadas por el Comité de Competición son una buena ocasión para pensar que quizás se necesita aplicar una serie de medidas cuando sucedan estos actos.

Para consultar todos los detalles de lo que sucedió en el partido, esta es la resolución del expediente.