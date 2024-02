Sun&Snow Weekend cierra el cartel de su quinto aniversario

Sun&Snow Weekend cierra programación para su quinto aniversario con 13 nuevas actuaciones que se suman a un cartel donde destaca un sonido fresco y actual, en el que el festival desarrolla una línea basada en el sonido house europeo de esta nueva era y la electrónica de vanguardia.

13 nombres que invadirán Sierra Nevada los próximos 5, 6 y 7 de abril desarrollando nuevo ADN musical del festival, destacando shows especiales como el alemán Curses con su Hybrid set o la británica Odille Lima live. Dos propuestas que se separan en sus estilos, dentro de la electrónica, pero que confluyen en los vocales en directo, el primero desde el sonido new wave y en el caso de Lima, desde el circuito house.

Sun&Snow Weekend da un paso adelante apoyando nuevos valores llamados a convertirse en primeros espadas, como Paramida una de las artistas con más proyección actualmente; el set especial de vinilos que ha preparado Paquita Gordon con motivo del festival, donde explorará en el house y techno pasando por estilos como el drum & bass o el trance.

También hueco para el afrotechno e indie disco con la incorporación de Mala Ika. Dj y productora de Guadalupe afincada en Francia, creadora también de plataformas como Media Bewird o Label Weirdos Records. El italiano Mauro di Martino es el nombre tras Musumeci. Un alias que surge en 2009 tras editar producciones bajo diferentes proyectos. Desde entonces ha ido cosechando un éxito tras otro y editando en sellos como Bedrock, Get Physical o Diynamic Music. Un nombre clave del house italo disco en este avance de programación del festival.

Además Sun&Snow Weekend no olvida su apoyo a la escena emergente andaluza con la presencia de artistas como Carlo, clave en el sonido house y residente de StudioClub en Málaga, que ha editado en sellos como Classic Music Company, Shall Not Fade, y su propia marca, Aterral, Martin HERRS, que ha contado con el apoyo recientemente de primeros espadas como Solomun o John Digweed, el ya citado Orbe, la actuación conjunta del cordobés Ignacio Solo B2B Álvaro Sanz, Leolo o Natural Language, entre otros.

Sun&Snow Weekend 2024

Sun&Snow Weekend contará con varios espacios diferenciados en la estación que se irán alternando ofreciendo música desde las 11:00 hasta las 6:00 horas. Desde el escenario diurno, Altitude Stage en la zona de Borreguiles, que estará en en marcha desde las 11:00 horas para todos aquellos esquiadores y no esquiadores que quieran vivir una experiencia única a 2.700 metros de altitud, siendo el escenario de un festival más alto de España.

A partir de las 17:00 horas, con la apertura de puertas del recinto principal -parking de los peñones- arrancará la programación en el Igloo Stage escenario que convivirá con The Mountain Club hasta su cierre. Desde las 20:00 horas y hasta el cierre los sets se sucederán en el escenario The Mountain Club, en el parking de los peñones. Stages donde el diseño y sonido se combinará con una propuesta de iluminación y audiviosual.

Además contarán con zonas VIPS, espacios de restauración en cada espacio y un montaje que se fusionará con la espectacular ubicación del festival. Un evento totalmente accesible con servicio de transporte desde Granada, packs de alojamiento que se pueden consultar en nuestra web y diferentes tipos de entrada como la de pequeños con adultos.

La electrónica volverá a tomar la estación de Sierra Nevada el próximo mes de abril con la quinta edición de Sun & Snow. Una propuesta de música electrónica con las pistas de la sierra como escenario el cual se integra con los espacios de la estación de una manera totalmente respetuosa con el entorno. Tres jornadas de electrónica en un paraje natural de excepción y en un ambiente festivo pero de festival boutique, que también supondrán el fin de la temporada de ski, al ritmo de sonido club.