"Sufrir un problema cardiaco supone un trastorno emocional muy importante"

‘Salud a todo Twitch’ ha tratado este miércoles sobre las enfermedades cardiovasculares. Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha charlado con varios pacientes y profesionales que han hablado sobre esta enfermedad y que han aportado consejos para mejorar en el tratamiento de la misma y, sobre todo, para prevenirlas. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

El programa de Joan Carles March ha comenzado con la participación de varios pacientes, en concreto con Pedro Espinosa, paciente cardiovascular de Córdoba, Luis Andrade, paciente cardiovascular de Cádiz, Sonia García, paciente cardiovascular de Sevilla. En este primer bloque también han estado presentes Marga Reina, enfermera jubilada del Hospital de Valme y presidenta de la asociación de pacientes de Sevilla y vicepresidenta de la de Andalucía y Rosa Luque, enfermera de insuficiencia cardíaca del hospital de Valme de Sevilla.

Los pacientes han contado sus experiencias personales con las enfermedades cardiovasculares para conocer más en profundidad cómo lo vive cada paciente. Luis sufrió tres infartos en 2014 y actualmente sufre "espasmos arteriales, es decir, las arterial se contraen y la sangre no circula como debe". El problema cardiovascular de Pedro comenzó durante la pandemia del coronavirus. "Cogí el virus en una cena familiar y, después de los 14 días de confinamiento, tuve una bradicardia, después un bloqueo leve que la cardióloga no le dio especial importancia, pero después se complicó todo. Mi enfermedad viene de una miocarditis severa que afectó al ventrículo izquierdo. Lo peor vino cuando comencé con la insuficiencia cardiaca, en mayo de 2022, a raíz de esto, comencé a generar taquicardias ventriculares". La historia de Sonia pasa por su segundo embarazo. A los seis meses de gestación comenzó con fiebres, escalofríos y cansancio, síntomas que, una vez dio a luz a su segunda hija, demostró que "tenía una infección por una bacteria que se había comido las dos válvulas del corazón. Me hicieron un trasplante de las válvulas y a los tres días me dieron cuatro paradas cardiorespiratorias estando en la UCI. Cuando salí del hospital mi hija ya tenía ocho meses".

Los tres pacientes concuerdan que, más allá de lo suponen este tipo de enfermedades, la peor parte pasa por el plano mental. Pedro cuenta en este 'Salud a todo Twitch' que su mente ha llegado a generarle "taquicardias mentales que acabaron convirtiéndose en reales". Ante la gran afección que una insuficiencia cardiaca supone en el paciente, Sonia García detallaba que "toda persona que sufre un problema cardiaco le supone un trastorno emocional muy importante" es por ello que resalta la importancia de acudir a las asociaciones y de rodearse de personas que hayan pasado por la misma experiencia para encontrar un apoyo necesario que haga superar este duro episodio de la vida.

Marga Reina y Rosa Luque aportaron en este programa, además de aportar detalles sobre lo fundamental que se vuelven las asociaciones para los pacientes, destacaron la importancia de la prevención, evitar el tabaquismo, el alcoholismo que es cardiotóxico y recomendar el ejercicio físico, no solo para prevenir, sino también para las personas que ya sufren una insuficiencia cardiaca que no solo se limita al caminar.

El segundo bloque del programa ha contado con la participación de Rafael García, paciente cardiovascular, asociación de pacientes de Jaén; Helen Gómez, paciente cardiovascular de Huelva; Miguel Fernández, paciente cardiovascular y presidente de la Federación de pacientes en rehabilitación cardíaca de Andalucía y Manuel Ramírez García, paciente cardiovascular y de la asociación de pacientes de Andújar. Estos pacientes también han contado sus experiencias personales con la enfermedad, cómo les cambió la vida y qué rutinas realizan actualmente para convivir con normalidad con sus patologías.