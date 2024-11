El Sima Granada FS recibe al filial de ElPozo Murcia, líder de Segunda B

Sima Granada FS y ElPozo Ciudad de Murcia se verán las caras este sábado en una nueva contienda de máxima dificultad para los rojiblancos en el Núñez Blanca. Los pupilos de Rafa Romero llegan con dos derrotas consecutivas, mientras que ElPozo lo hace con su condición de líder liguero y habiendo anotado 69 goles en 11 partidos.

Los granadinos cayeron en casa del Cádiz Virgili en un partido reñido que se decantó por el lado amarillo después de que los nazaríes remaran durante toda la segunda parte para empatar. Supuso la tercera derrota en cinco partidos para el Sima, que se mantiene fuera del descenso con dos puntos de ventaja sobre el FS Villarrobledo, que marca el descenso con un partido menos jugado.

Por su parte, ElPozo se mantiene a un nivel excelso en el arranque liguero. Ya cerca del final de la primera vuelta, el cuadro entrenado por Juanito ha firmado nueve triunfos, un empate y una única derrota, en casa ante el Avanza Jaén en la sexta jornada. Miguel Palacio y Carlos Villalobos suman 30 goles en un Ciudad de Murcia que es arrollador en ataque: es el equipo más goleador de la liga, por un margen de 18 tantos con el segundo.

Rafa Romero, técnico del Sima, espera poder competir contra un rival de grandísimo nivel: "Nos toca bailar con un equipo que está intratable, que va contando casi todos los partidos por victoria y que está en un estado de forma que lo hace ser uno de los rivales más peligrosos y más fuertes del campeonato. Nosotros no venimos de una buena dinámica después de haber caído derrotados en los dos últimos encuentros que hemos tenido en casa, y fuera esta última semana contra Virgili; pero sobre todo, lo que nos preocupa un poquito más que la derrota, son las sensaciones. No fuimos capaces de entrar en una defensa cerrada; tuvimos muy poquitas ocasiones de gol a pesar de tener el dominio de la pelota y hemos estado trabajando esta semana porque sabemos que ElPozo nos va a poner las cosas más complicadas y si no estamos mentalizados y concentrados al cien por cien, vamos a ser un muñeco de trapo en sus manos".

El Detugra RL Granada femenino recibirá este domingo a las 13:30 al Marqués de Nervión. Las chicas de Javi Espinosa siguen líderes de División de Honor Andaluza, con 21 puntos de 21 posibles. El Terceto Granada, juvenil masculino de Iván Gallardo, buscará la victoria este sábado en el pabellón del África Ceutí (16:00).